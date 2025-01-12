قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد طلعت: شيكابالا الأكثر مساهمة في الأهداف خلال مباريات القمة
حبس صالح جمعة نجم الأهلي السابق .. لهذا السبب
استثمر أموالك بأعلى فائدة.. اكتشف تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري 2025
وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها
ملامح البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الـ56
طقس الـ 5 أيام المقبلة.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين
إيلون ماسك يعلن نجاح زرع شريحة دماغية لشخص ثالث .. تفاصيل
التجديد أو الرحيل النهائي| زيزو يفرض شروطه على الزمالك بعد عرض “الإتفاق” السعودي
أول حالة بالدقهلية.. «الصحة»: إجراء قسطرة مخية تشخيصية بمستشفى ميت غمر العام
إسرائيل.. نتنياهو وسموتريتش يعقدان اجتماعًا عاجلًا لبحث صفقة تبادل الأسرى
مدبولي: نعمل على دفع جهود التنمية في الساحل الشمالي الغربي لتعظيم العائد
تحويلات مرورية بمحور محمد علي فهمي بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خدمات المنصة الرقمية في الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
جمال عاشور
×

حرصت الهيئة المصرية العامة للكتاب على تطوير المنصة الرقمية، الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، وذلك تسهيلًا على زوار المعرض.

ويتم تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمعرض،  من بينها: تمكين الزائرين من الحصول على تذاكر الدخول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عن طريق اختيار عدد مرات الحضور للمعرض، ومن ثم اختيار طرق الدفع المتاحة، وازدادت طرق الحصول عليها هذه الدورة، لتكون الخدمة سهلة عن طريق تطبيقات الدفع الإلكترونية سواء بطاقات الدفع "فيزا – ماستركارد – ميزة"، أو عن طريق "باي موب – الأهلي ممكن – أمان".. وغيرها؛ وتم تحديد سعر التذكرة الإلكترونية بقيمة 5 جنيهات، والدخول من بوابة vip وجميع البوابات الخاصة به.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب على التحول الرقمي بالكامل؛ حيث بدأت في إجراءات ميكنة خدمة الاشتراك في المعارض من الناشرين عن طريق التقديم إلى المعرض من خلال المنصة، ورفع بيانات دار النشر والكتب المشارك بها في المعرض، ودفع رسوم الاشتراك إلكترونيًا.

كما عملت الهيئة في الدورة الـ56 للمعرض، على إطلاق الموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للكتاب، ليصبح موقعًا متكاملًا، يضم ما تقدمه الهيئة من خدمات ثقافية بما في ذلك من أنشطة معارض الكتب الداخلية والخارجية التي تشارك فيها الهيئة على مدار العام، وربط منصة المعرض بمنصة الهيئة للتعريف بالإصدارات الجديدة والدوريات والفعاليات الخاصة بها، مع إمكانية حجز الخدمات وتسويقها إلكترونيًا.

كذلك تم إطلاق بوابة إخبارية لجريدة القاهرة، تعد منصة رقمية متخصصة لنقل أخبار وزارة الثقافة المصرية وفعالياتها، ما يجعل المعلومات في متناول الجميع، وتصبح بوابة ثقافية إخبارية رسمية، فضلًا عن استحداث منصة رقمية حديثة للمجلات الثقافية والعلمية التي تصدر عن الهيئة، وتوفر هذه المنصة إمكانية وصول الباحث إلى المقالات التي نشرت بهذه المجلات، كما يمكنه الإطلاع على جزء منها، أو شراء عدد المجلة كاملًا.

وفي هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، نعبر إلى الذكاء الاصطناعي بجرأة وإبداع، وبدعم لتطويع التكنولوجيا لخدمة الثقافة، ومواكبة كل ما هو جديد، حيث تطلق صفحة إلكترونية باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي متخصص للإجابة عن أي سؤال يتعلق بسلسلة في بحور العلم للكاتب أحمد مستجير، ما يسهل الوصول للمعلومات العلمية، ويشجع البحث والقراءة بصفته شخصية المعرض لهذا العام.

كما سيتم إطلاق مشروع فريد من نوعه لتلخيص موسوعة مصر القديمة للدكتور سليم حسن التي تضم أكثر من 10000 صفحة، باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي تم تدريبه، لتحويل الموسوعة إلى ملخصات شيقة وسهلة القراءة، وهذا المشروع ليس فقط للقراءة، بل هو أيضًا بوابة لعشاق علم المصريات للتعمق في تاريخ مصر بطريقة مبتكرة، لتكون نواة فيما بعد للاستفادة من جميع الموسوعات الثقافية لتلخيصها وإتاحتها للجميع.

ويستقبل المعرض زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب الخدمات الإلكترونية الخاصة معارض الكتب الداخلية حجز الخدمات بوابة ثقافية إخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب الآن في مصر

عيار 21 يتحرك إلى مستويات جديدة.. سعر الذهب اليوم الأحد 12 يناير 2025

فريق بيراميدز في المطار

هبوط اضطراري وإغماء بين اللاعبين.. ماذا حدث لطائرة بيراميدز خلال 120 دقيقة في سماء أنجولا؟

لاعبو بيراميدز

تقلبات جوية وإصابات بين أفراد الفريق.. طائرة بيراميدز تعود للهبوط اضطراريا إلى أنجولا|شاهد

موعد صرف معاشات فبراير 2025 وجدول الحد الأدنى والأقصى بعد الزيادة

رسميًا.. موعد صرف معاشات فبراير 2025 وجدول الحد الأدنى والأقصى بعد الزيادة

بيراميدز

طائرة بيراميدز تعود للهبوط اضطراريًا إلى أنجولا بعد ساعتين من الإقلاع

جماهير الزمالك

نبأ سار للجماهير .. الزمالك يجدد عقد نجم الفريق

محمد منير

تليف بالكبد ومشاكل بالرئة والكلى.. تطورات الحالة الصحية لمحمد منير

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد 12-1-2025

ترشيحاتنا

محكمة

قرار قضائي بشأن عاطل لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية

ارشيفية

تأجيل محاكمة 111 متهما بخلية طلائع حسم ولواء الثورة لـ 11 فبراير

جثة أرشيفية

خلافات تنهي حياة كهربائي بالطعنات وسط الشارع بالطالبية

بالصور

كريمة مختار .. صاحبة أدوار الأم الخالدة في ذكرى رحيلها

كريمة مختار
كريمة مختار
كريمة مختار

بدون زيت.. طريقة عمل توست محلات الكشري المقرمش

توست الكشري
توست الكشري
توست الكشري

فوائد وأضرار.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي بالسمنة البلدي؟

شاي بالسمنة البلدي
شاي بالسمنة البلدي
شاي بالسمنة البلدي

روشتة هاني الناظر لمشاكل الشعر في الشتاء

هاني الناظر
هاني الناظر
هاني الناظر

فيديو

امام عاشور

هيعاقبوا إمام عاشور.. رد فعل الأهلي على مشكلة "البالونة"

نشوى مصطفى في أول ظهور لها بعد وفاة جوزها

الالتزامات تجبرنا نشتغل.. انهيار نشوى مصطفى في أول ظهور لها بعد وفاة جوزها

ايمان عبد اللطيف

الشروط والخطوات.. كيف تحصل على منحة 1000 جنيه؟

الفنانة انغام

شالله ما جاب.. تريند مجبش سيرتي لأم عمر يصل لأنغام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "نافذة فرص" الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الآفاق المستقبلية الثلاثية لمصر واليونان وقبرص

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الطغاة يصنعون الغزاة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تأسيس الجمهورية الجديدة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الافتتاح الذي ينتظره العالم

المزيد