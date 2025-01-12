خدمات المنصة الرقمية في الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

حرصت الهيئة المصرية العامة للكتاب على تطوير المنصة الرقمية، الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، وذلك تسهيلًا على زوار المعرض.

ويتم تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمعرض، من بينها: تمكين الزائرين من الحصول على تذاكر الدخول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عن طريق اختيار عدد مرات الحضور للمعرض، ومن ثم اختيار طرق الدفع المتاحة، وازدادت طرق الحصول عليها هذه الدورة، لتكون الخدمة سهلة عن طريق تطبيقات الدفع الإلكترونية سواء بطاقات الدفع "فيزا – ماستركارد – ميزة"، أو عن طريق "باي موب – الأهلي ممكن – أمان".. وغيرها؛ وتم تحديد سعر التذكرة الإلكترونية بقيمة 5 جنيهات، والدخول من بوابة vip وجميع البوابات الخاصة به.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب على التحول الرقمي بالكامل؛ حيث بدأت في إجراءات ميكنة خدمة الاشتراك في المعارض من الناشرين عن طريق التقديم إلى المعرض من خلال المنصة، ورفع بيانات دار النشر والكتب المشارك بها في المعرض، ودفع رسوم الاشتراك إلكترونيًا.

كما عملت الهيئة في الدورة الـ56 للمعرض، على إطلاق الموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للكتاب، ليصبح موقعًا متكاملًا، يضم ما تقدمه الهيئة من خدمات ثقافية بما في ذلك من أنشطة معارض الكتب الداخلية والخارجية التي تشارك فيها الهيئة على مدار العام، وربط منصة المعرض بمنصة الهيئة للتعريف بالإصدارات الجديدة والدوريات والفعاليات الخاصة بها، مع إمكانية حجز الخدمات وتسويقها إلكترونيًا.

كذلك تم إطلاق بوابة إخبارية لجريدة القاهرة، تعد منصة رقمية متخصصة لنقل أخبار وزارة الثقافة المصرية وفعالياتها، ما يجعل المعلومات في متناول الجميع، وتصبح بوابة ثقافية إخبارية رسمية، فضلًا عن استحداث منصة رقمية حديثة للمجلات الثقافية والعلمية التي تصدر عن الهيئة، وتوفر هذه المنصة إمكانية وصول الباحث إلى المقالات التي نشرت بهذه المجلات، كما يمكنه الإطلاع على جزء منها، أو شراء عدد المجلة كاملًا.

وفي هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، نعبر إلى الذكاء الاصطناعي بجرأة وإبداع، وبدعم لتطويع التكنولوجيا لخدمة الثقافة، ومواكبة كل ما هو جديد، حيث تطلق صفحة إلكترونية باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي متخصص للإجابة عن أي سؤال يتعلق بسلسلة في بحور العلم للكاتب أحمد مستجير، ما يسهل الوصول للمعلومات العلمية، ويشجع البحث والقراءة بصفته شخصية المعرض لهذا العام.

كما سيتم إطلاق مشروع فريد من نوعه لتلخيص موسوعة مصر القديمة للدكتور سليم حسن التي تضم أكثر من 10000 صفحة، باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي تم تدريبه، لتحويل الموسوعة إلى ملخصات شيقة وسهلة القراءة، وهذا المشروع ليس فقط للقراءة، بل هو أيضًا بوابة لعشاق علم المصريات للتعمق في تاريخ مصر بطريقة مبتكرة، لتكون نواة فيما بعد للاستفادة من جميع الموسوعات الثقافية لتلخيصها وإتاحتها للجميع.

ويستقبل المعرض زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.