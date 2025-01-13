خبير اقتصادي: من مميزات الدعم النقدي الضبط المالي ووصوله لمستحقيه

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنّ هناك شبه إجماع على الكثير من المميزات التي يمكن تحقيقها من خلال التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي، موضحا أنّ التداعيات الاقتصادية المفروضة من قبل الأزمات المالية المتلاحقة تفرض على الدول ضرورة التحول إلى الدعم النقدي في ظل الظروف الحالية.

وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مميزات الدعم النقدي ترتبط بعملية الضبط المالي ووصول الدعم إلى مستحقيه، تخفيض بعض التكاليف الإدارية لتوسيع قاعدة المستهدفين من الدعم، فضلاً عن التحول من فكرة ومفهوم الحماية الاجتماعية إلى العدالة الاجتماعية، بمعنى تحويل المستحقين من حالة العوز إلى التمكين.

وتابع: «التحول إلى الدعم النقدي يتطلب مجموعة من الاشتراطات والضوابط لضمان الوصول لهذه المميزات، يأتي على رأسها وجود قاعدة بيانات منضبطة وقوية ومرتبطة مع بنية تحتية تكنولوجية تتناسب مع الوضع الحالي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بالتالي تعتبر خطوة رئيسية لتحقيق كافة المكاسب من التحول للدعم النقدي، كما أن تطبيق الكارت الموحد الذكي في هذه المنظومة والتحول الرقمي خطوة مهمة للغاية».