غدا.. آخر موعد للتقديم فى معرض كنوز مطروح

ينتهى غدا "الأربعاء" التقديم لمعرض “كنوز مطروح” - فى نسخته الأول، والذي سيتم تنظيمه بالتنسيق مع المحافظات المختلفة ويهدف إلى الترويج لمنتجات المحافظة وتراثها المتنوع.

واكد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح ان المعرض يقام تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ومن المقرر ان يضم منتجات مطروح وسيوة من الزيتون وزيت الزيتون والتمور والمنتجات اليدوية التي تعبر عن أصالة وتراث مطروح.

وأشار إلى ان جميع الراغبين في المشاركة بالمعرض عليهم تقديم منتجاتهم من أبناء المحافظة عليهم التسجيل حتى ١٥ يناير٢٠٢٥.

من ناحية أخرى، قامت لجنة من مدير المناطق الصناعية بمطروح والتخطيط العمراني ومهندسي الشركات المعنية بمد البنية التحية من مديرية الطرق وشركات الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات وغيرها من الجهات المعنية لمعاينة الموقع والمخرجات التنفيذية للمنطقة التى تعد أول منطقة صناعية بمطروح والمقترح إنشاء نحو ٤٠٠ مصنع جديد، حيث تقع المنطقة الصناعية الجديدة جنوب فوكة على مساحة ٢٨٩،٦٣ فدانا وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر لتخصيص المنطقة رقم ١٠٨٩ لسنة ٢٠١٥.

وأوضح محافظ مطروح أن مشروع إنشاء المخطط التفصيلي للمناطق الصناعية بمطروح ضمن بروتوكول التعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة التنمية المحلية والمتضمن إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية وإعداد قواعد بيانات وصفية لها تتضمن كافة البيانات التفصيلية المتعلقة بقطع الأراضي وشبكة الطرق والإشتراطات البنائية والتخطيطية والذي يأتي إطار دفع عجلة الإستثمار ودعم المستثمرين وسرعة إتخاذ الإجراءات واستخراج البيانات والتراخيص اللازمة

وتم التنسيق مع كلاً من إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة - إدارة المساحة العسكرية - مكتب سلسبيل للإستشارات الهندسية التابع لإدارة المساحة العسكرية بالشراكة مع شركة إيدج برو لنظم المعلومات -الهيئة العامة للتنمية الصناعية - وزارة التنمية المحلية ) و تم الانتهاء من اعداد المخطط والتوقيع عليه من ادارتي ( الاستثمار - التخطيط العمراني )

وأكد محافظ مطروح ان المشروعات المستهدفة نحو ٤٠٠ مصنع مختلف الأنشطة مع أهمية الاستغلال الأمثل للمنطقة كمنطقة بكر واعدة بما تتميز به من سطح مستوى وقابلة للتوسع المستقبلي دون أى تداخلات بما ستضمه المنطقة من أنشطة صناعية رئيسيه وفرعية المختلفة.

كما ستتم آلية عمل المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمنطقة الصناعية من خلال ربط المحافظة بالبنية المعلوماتيه لإدارة المساحة العسكرية بما ستضمه من عرض المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية وبطاقات الوصف الخاصة بكل مصنع والإمكانات المختلفة للمنظومة و التي تتيح استعراض كافة البيانات الخاصة بالمصانع والإستخدامات المختلفة وتقارير المتابعة الدورية التي تقوم بها كافة الجهاز المعنية بالمنطقة الصناعية، وشرح آلية إضافه البيانات وتعديلها من خلال المختصين بالمحافظة بعد ربط المحافظة بإدارة المساحة العسكرية إلكترونياً.