في صباح شتوي شمال ألمانيا.. قمة بروكن تستهوي المتنزهين بجمالها الثلجي

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان: “قمة بروكن تستهوي المتنزهين بجمالها الثلجي في صباح شتوي شمال ألمانيا”.

واستمتع عدد من المتنزهين بجولة صباحية في المناظر الطبيعية المغطاة بالثلوج على قمة بروكن، أعلى قمة في سلسلة جبال هارتس بشمال ألمانيا، صباح أمس الاثنين.

ويبلغ ارتفاع قمة بروكن 1,141 مترا فوق مستوى سطح البحر، وتُعد من أبرز الوجهات لعشاق الطبيعة في المنطقة.

ويأتي هذا في ظل موجة من الثلوج الكثيفة ودرجات الحرارة المتدنية التي اجتاحت أوروبا خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى اضطرابات واسعة النطاق، خاصة في المملكة المتحدة وألمانيا، حيث توقفت حركة الطيران في عدة مطارات رئيسية بسبب الظروف الجوية القاسية.

