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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ندياى يتجاوز الاختبار الطبي ويشارك في تدريبات الزمالك

ندياى يتجاوز الاختبار الطبى ويشارك فى تدريبات الزمالك
ندياى يتجاوز الاختبار الطبى ويشارك فى تدريبات الزمالك
علا محمد
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انتظم السنغالي سيدي ندياي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.


وتعافى المهاجم السنغالي من الإصابة التي كان يعاني منها في كاحل القدم، والتي خضع على إثرها لبرنامج علاجي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

 
وخضع سيدي ندياي لاختبار طبي قبل المشاركة في التدريبات للتأكد من جاهزيته من الناحية الطبية.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك مسابقة الدوري المصري الممتاز التدريبات الجماعية السنغالي سيدي ندياي مهاجم الفريق

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