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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 14-1-2025

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب
محمد يحيي
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أظهر سعر الجنيه الذهب استقرارا، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، داخل محلات الصاغة المختلفة وبدون أي تغيير منذ مستهل التداولات .

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 29.9 ألف جنيها للبيع و 30.08 ألف جنيه للشراء.

 سعر الذهب اليوم

وانخفض سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مقدار 10 جنيهات علي الأقل مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر السبت الماضي.

 سعر عيار 24 

وسجل سعر عيار 24 الأغلي فئة نحو 4268 جنيها للبيع و 4297 جنيها للشراء.

 سعر عيار 21 

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 3735 جنيها للبيع و 3760 جنيها للشراء

 سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط نحو 3201 جنيها للبيه و 3222 جنيها للشراء .

 سعر عيار 14 

ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأقل قيمة نحو 2490 جنيها للبيع و 2506 جنيها للشراء.

 سعر أوقية الذهب 

وسجل أوقية الذهب نحو 2671 دولار للبيع و 2671 دولار للشراء.

سعر الذهب العالمي

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعاً خلال تداولات اليوم الثلاثاء بدعم من حالة عدم اليقين المحيطة بخطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السياسية، بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية التي ستقدم المزيد من الوضوح بشأن مسار السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 2675 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2664 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2669 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

ارتفاع سعر الذهب  يأتي بعد انخفاض أمس بنسبة 1% أعاد الذهب إلى المستوى 2656 دولاراً للأونصة، ولكن تظل فرص الصعود هي الأكبر خاصة في حال استطاع السعر تخطي منطقة المستوى 2690 دولار للأونصة.

وحسب جولد بيليون فإن الذهب يحصل على الدعم خلال الفترة الحالية بشكل أساسي من المخاوف وعدم اليقين بشأن السياسات القادمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته الجديدة، فقد أفادت تقارير بأن فريق ترامب يعد خطة لفرض تدريجي للرسوم الجمركية التجارية في الأشهر المقبلة، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كان ترامب سينفذ خطته بمجرد بدء فترة ولايته الثانية في 20 يناير أم لا.

وتتضمن الخطة زيادات في الرسوم الجمركية تتراوح بين 2% و5% كل شهر، بهدف منع الارتفاع المفاجئ في التضخم بسبب الرسوم الجمركية.

وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات منذ اليوم الأول من رئاسته، حيث كانت الرسوم الجمركية التي وعد بها بنسبة 60% على الصين هي أكبر نقطة قلق في الأسواق.

ودفعت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية التي قد يفرضها ترامب بعض الطلب على الملاذ الآمن للذهب، ولكن تم تعويض هذا إلى حد كبير بالمخاوف من أن الرسوم الجمركية ستؤثر على التضخم مما سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

من جهة أخرى ينصب الاهتمام هذا الأسبوع بشكل مباشر على بيانات التضخم الأمريكية حيث يصدر مؤشر أسعار المنتجين في وقت لاحق من اليوم وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء لتقدم المزيد من الرؤى حول الاقتصاد ومسار سياسة ابنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2025، ومن المقرر أيضًا أن يتحدث العديد من أعضاء ابنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

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