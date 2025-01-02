سعر الحديد اليوم 2-1-2025

شهدت أسعار مواد البناء استقرارا مع مستهل العام الجديد، حيث أبقت شركات الحديد على تسعيرة منتجاتها دون تغيير وحتي ختام تعاملات اليوم الخميس 2-1-2025.

أسعار الحديد اليوم

وبلغ أعلي سعر طن حديد وهو من حديد الجيوشي بقيمة 39 ألف جنيه.

يليه ثاني أعلى سعر طن حديد عز بنحو 38.8 ألف جنيه.

وبلغ ثالث أعلي سعر حديد بشاي نحو 38.6 ألف جنيه

ووصل سعر طن حديد المصريين نحو 38.5 ألف جنيه.

وسجل متوسط سعر طن الحديد بقيمة 38 ألف جنيه من شركات " السويس للصلب، الجارحي للصلب".

ووصل سعر طن الحديد بقيمة 37 ألف جنيه في شركات " حديد مصر ستيل، عطية للصلب".

وبلغ سعر طن الحديد من شركة الكومي للصلب نحو 36.5 ألف جنيه.

ووصل سعر طن حديد المراكبي عند 36.4 ألف جنيه

وبلغ سعر طن حديد سرحان نحو 36 ألف جنيه

وبلغ ثاني أقل سعر طن حديد نحو 35,75 ألف جنيه.

وبلغ أقل سعر طن حديد بقيمة 34.5 ألف جنيه من شركة بيانكو.

وعلى سياق متصل جاءت اسعار الحديد في المصانع الاستثمارية بحد أدنى 36 ألف جنيه و 39 ألف جنيه للمصانع المدرفلة.