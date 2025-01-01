سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 1 يناير 2025.. «عز» يسجل 38800 جنيه

اهتمام كبير يوليه القراء بمعرفة أسعار الحديد والأسمنت اليوم في السوق المحلية المصرية، نظرًا لأهميتها الكبيرة في قطاع البناء والتشييد.

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الحديد اليوم

تشهد أسعار الحديد استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية، إذ جاءت أسعار أبرز الشركات كالآتي:

حديد عز: 38,800 جنيه للطن.

حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن.

حديد بشاي: 38,600 جنيه للطن.

حديد مصر ستيل: 37,000 جنيه للطن.

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حديد العشري: 35,750 جنيه للطن.

حديد بيانكو: 34,500 جنيه للطن.

حديد الكومي: 36,500 جنيه للطن.

حديد السويس للصلب: 38,000 جنيه للطن.

حديد الجيوشي: 39,000 جنيه للطن.

حديد المراكبي: 36,400 جنيه للطن.

حديد عطية: 37,000 جنيه للطن.

حديد الجارحي: 38,000 جنيه للطن.

حديد سرحان: 36,000 جنيه للطن.

المصانع الاستثمارية: تبدأ أسعارها من 36,000 جنيه للطن.

المصانع المدرفلة: تبدأ أسعارها من 39,000 جنيه للطن.

سعر الأسمنت اليوم

جاءت أسعار الأسمنت بأنواعه المختلفة على النحو التالي:

الأسمنت البورتلاندي العادي: متوسط السعر 2,847 جنيهًا للطن.

الأسمنت الأبيض: متوسط السعر 4,075 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط: يتراوح بين 2,100 و2,260 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم: يتراوح بين 2,850 و3,300 جنيهًا للطن.

أسعار أبرز العلامات التجارية للأسمنت

أسمنت الفهد: 2,780 جنيهًا للطن.

أسمنت النصر: 2,790 جنيهًا للطن.

أسمنت المهندس: 2,900 جنيهًا للطن.

أسمنت السويدي: 3,120 جنيهًا للطن.

أسمنت السويس: 2,900 جنيهًا للطن.

أسمنت حلوان: 2,860 جنيهًا للطن.

أسعار الجبس اليوم

وسجل متوسط سعر طن الجبس 1,447 جنيهًا.

نظرة عامة على السوق

تعكس أسعار الحديد والأسمنت الحالية استقرارًا نسبيًا مع بداية العام الجديد، ويرجع هذا الاستقرار إلى التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي ومع ذلك، تبقى العوامل الاقتصادية العالمية، مثل أسعار المواد الخام وحركة العملات، مؤثرة على الأسعار المستقبلية.

ونصح خبراء القطاع بمراقبة السوق دوريًّا للحصول على أفضل عروض الأسعار، خاصةً في المشروعات الكبيرة التي تتطلب كميات ضخمة من مواد البناء.