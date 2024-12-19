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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الخميس

الحديد والأسمنت
الحديد والأسمنت
محمد غالي
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تعد أسعار الحديد والأسمنت من أبرز العوامل الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع البناء والتشييد في مصر، وذلك في ظل التقلبات المستمرة في أسواق المواد الخام، خاصة أسعار الحديد، يتابع المعنيون في هذا القطاع بشكل دوري هذه الأسعار لمعرفة تأثيراتها على مشاريع البناء.

ويقدم "صدى البلد" أسعار الحديد في مصر اليوم مع تحليل للعوامل التي تؤثر في تغيراتها وأسبابها.

أسعار الحديد اليوم في مصر 2024 

 
تختلف أسعار الحديد في مصر بناءً على الشركات المنتجة والمصانع المختلفة، وفيما يلي متوسط الأسعار لبعض الأنواع المتوفرة في الأسواق المحلية:

- حديد الجيوشي: 39,000 جنيه
- حديد مصر ستيل: 37,000 جنيه
- حديد بيانكو: 34,500 جنيه
- حديد المصريين: 38,500 جنيه
- حديد سرحان: 35,700 جنيه
- حديد الجارحي: 38,000 جنيه
- حديد السويس للصلب: 38,000 جنيه
- حديد المدينة: 36,500 جنيه

- حديد عز: 38,800 جنيه
- حديد بشاي: 38,600 جنيه
- حديد العتال: 38,000 جنيه
- حديد المعادي: 36,500 جنيه
- حديد الكومي: 36,500 جنيه
- حديد المراكبي: 36,400 جنيه
- حديد عطية: 37,000 جنيه
- حديد العشري: 35,800 جنيه
 

أسعار الأسمنت اليوم في مصر  


يعتبر الأسمنت من المواد الأساسية في قطاع البناء والتشييد، حيث يشكل جزءًا كبيرًا من تكلفة المشاريع الإنشائية، وتتفاوت أسعار الأسمنت في مصر وفقًا لنوع المصنع، والنوع المحدد للأسمنت، بالإضافة إلى التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.

وفيما يلي متوسط أسعار الأسمنت في مصر اليوم، مع تحليل للعوامل المؤثرة في أسعارها وتوقعات مستقبلية لها:

- أسمنت الممتاز: 2,850 جنيه
- أسمنت التعمير: 2,830 جنيه
- أسمنت الصعيد: 2,850 جنيه
- أسمنت أسيوط: 2,820 جنيه
- أسمنت المصريين: 2,800 جنيه
- أسمنت العامرية عادة: 3,140 جنيه
- أسمنت البرج: 3,150 جنيه
- أسمنت الإسكندرية (الماكس): 3,160 جنيه
- أسمنت النهضة: 2,940 جنيه
- أسمنت أسوان: 2,750 جنيه
- أسمنت السد العالي: 2,740 جنيه
- أسمنت قنا (المسلة): 3,000 جنيه

- أسمنت المعلم: 2,780 جنيه
- أسمنت السهم: 2,790 جنيه
- أسمنت الفهد: 2,780 جنيه
- أسمنت وادي النيل: 2,770 جنيه
- أسمنت العسكري بني سويف: 2,800 جنيه
- أسمنت المسلح: 2,000 جنيه
- أسمنت جنوب الوادي: 2,220 جنيه
- أسمنت المخصوص: 2,840 جنيه
- أسمنت السويس: 2,900 جنيه
- أسمنت السويدي: 3,120 جنيه
- أسمنت العسكري: 2,800 جنيه
- أسمنت النصر: 2,790 جنيه
- أسمنت سيناء 42.5: 2,800 جنيه
- أسمنت حلوان: 2,860 جنيه
- أسمنت المنيا: 3,000 جنيه
- أسمنت المهندس: 2,900 جنيه
- أسمنت تايتان: 2,850 جنيه
- أسمنت المصري: 2,830 جنيه
 

هذه الأسعار تخضع للتغيرات المستمرة التي تطرأ على السوق، وتتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية المحلية والدولية، مما يستوجب متابعة دقيقة لتحديد أفضل توقيت للشراء.

أسعار الأسمنت أسعار الحديد والأسمنت الحديد والأسمنت أسعار الحديد

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