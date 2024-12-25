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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 25-12-2024

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 25-12-2024
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 25-12-2024
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سجل سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 انخفاضًا في الشركات والمصانع المحلية، وفق ما أفادت به بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء عبر موقعها الرسمي، إذ تراجع سعر حديد عز بنحو 544 جنيهًا للطن، في حين هبط سعر الحديد الاستثماري بقيمة 791 جنيهًا.

سعر الحديد والأسمنت

سجل سعر الحديد والأسمنت الأربعاء المستويات الآتية:

حديد عز: 39608 جنيهات.

حديد السويس: 36500 جنيه.

طن الحديد الاستثماري: 37540 جنيها.

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 25-12-2024
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 25-12-2024

طن حديد ستيل: 35500 جنيه.

سعر بشاي: 35000 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

وصل سعر طن الأسمنت 2854 جنيهًا.

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