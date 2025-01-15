أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-1-2025 في مصر

ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال تداولات أمس بدعم من حالة عدم اليقين المحيطة بخطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السياسية.

وتترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية التي ستقدم المزيد من الوضوح بشأن مسار السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سعر الذهب في مصر أمس الثلاثاء عند الافتتاح وذلك بعد التراجع الذي شهده خلال جلسة الأمس، يأتي هذا في ظل تتبع الذهب العالمي لحركة سعر أونصة الذهب العالمي، بالإضافة إلى كون تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يقلل من فرص صعود الذهب.

ولكن في المجمع ورغم ارتفاع أمس إلا أن الذهب تراجع خلال الأسبوع الجاري بنحو 30 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

يقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 15-1-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محالات الصاغة

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 2675 دولارًا للأوقية

سعر الذهب عيار 18



سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3257 جنيهًا للشراء

سعر جرام الذهب عيار 21



سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 3770 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4309 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 30.160 ألف جنيه

سعر الذهب 2024

شهدت أسعار الذهب في مصر تحولات جذرية خلال عام 2024، فقد تأرجحت الأسعار بين ارتفاعات وانخفاضات ملحوظة ما جعل من الذهب المحلي حديث الساعة بين المستثمرين والمستهلكين، في ظل تأثر الأسواق المحلية بالقرارات المالية العالمية والسياسات النقدية للبنوك المركزية.

قال طاهر مرسي، المحلل الاقتصادي والخبير في أسواق الذهب، إن الذهب عيار 21 حقق عوائد بلغت 565 جنيهاً خلال العام الماضي، بنسبة زيادة 18% مقارنة بسعر الختام في في 2023.

و سجل الذهب زيادة عالمية بنسبة 27% في سعر الأوقية، وهي أكبر زيادة له منذ عام 2010.

افتتح سعر الذهب عيار 21 تداولات عام 2024 عند المستوى 3170 جنيهًا للجرام ليسجل أعلى مستوى خلال هذا العام عند متوسط سعر 4200 جنيه للجرام في 31 يناير مسجلاً ارتفاع بنسبة 32.5% بمقدار 1030 جنيهًا.