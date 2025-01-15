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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الجنوبية: محاولة ثانية لاعتقال الرئيس يول باستخدام آلاف القوات

رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية
ناصر السيد
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تحاول السلطات الكورية الجنوبية اعتقال الرئيس يون سوك يول للمرة الثانية، بعد ستة أسابيع من محاولته القصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية.

تحاول الشرطة الوصول إلى المقر الرسمي للرئيس لاعتقاله -لكن القيام بذلك أثبت مرة أخرى أنه صعب، بحسب ما أوردته شبكة سكاي نيوز الإنجليزية.

بدأت المواجهة - التي شاهدها الآلاف من المتظاهرين المؤيدين والمعارضين ليون - قبل الفجر خارج الفيلا الواقعة على التل بين السلطات وجهاز الأمن التابع للرئيس.

وبعد ساعات، تمكن مئات من ضباط الشرطة من دخول أراضي العقار بعد استخدام السلالم لتسلق الحواجز.

قام موظفو الأمن بتحصين المبنى قبل محاولة الاعتقال الأخيرة، حيث أنشأوا "حاجزًا" داخل البوابات من خلال ركن الحافلات والمركبات الكبيرة أمامهم في حوالي الساعة 5 صباحًا يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي (8 مساءً يوم الثلاثاء بتوقيت المملكة المتحدة).

وبعد محاولة اختراق الحواجز في مقدمة المجمع، حاول المسئولون الوصول إلى المقر من الخلف، وتمكنوا لاحقًا من الدخول إلى الأراضي باستخدام السلالم لتسلق صفوف الحافلات المتوقفة بواسطة أجهزة أمن الرئيس.

ثم شوهد الضباط وهم يتحركون في المجمع الجبلي - لكنهم قد يواجهون المزيد من العقبات وهم يقتربون من المبنى الرئيسي.

وقالت الشرطة إنها نشرت 3200 ضابط لتنفيذ مذكرة الاعتقال.

وقالت وسائل الإعلام المحلية في كوريا الجنوبية إن إدارة الإطفاء نقلت شخصًا انهار بعيدًا عن مكان الحادث وسط المواجهة.

فشلت محاولة سابقة من جانب سلطات إنفاذ القانون لاحتجاز الرئيس المعزول في وقت سابق من هذا الشهر.

منعت خدمة الأمن الرئاسية للسيد يون عشرات المحققين من اعتقاله بعد مواجهة استمرت ما يقرب من ست ساعات في 3 يناير.

بعد المحاولة الأولى للسلطات لاحتجاز الرئيس، تم تركيب أسلاك شائكة جديدة وحواجز إضافية في العقار.

استجاب مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى والشرطة بالتعهد باتخاذ تدابير أكثر قوة لاحتجاز يون بينما يحققون بشكل مشترك فيما إذا كان إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر يرقى إلى محاولة تمرد.

الأحكام العرفية الرئيس يون سوك يول كوريا الجنو اعتقال رئيس كوريا الجنوبية

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