نجم الزمالك السابق: تعودنا على وجود زيزو مع الأبيض.. وعبدالله السعيد يبحث عن المجد

قال أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق إن الأبيض يحتاج للعديد من الصفقات بعكس الأهلي الذي يمتلك فريقين.

أضاف خلال حواره لبرنامج ستاد المحور: "كل مراكز الزمالك تحتاج للتدعيم والأبيض يسير بشكل جيد في الدوري والكونفدرالية والكأس".

تابع: "من الصعب احتراف عبد الله السعيد في الوقت الحالي ويبحث عن المجد مع الزمالك".

وواصل: "عبد الله السعيد وجد نفسه في نادي الزمالك ومن الصعب رحيله وحسام أشرف لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة وينقصه فقط الشراسة الهجومية".

وأكمل: "الجزيري المهاجم الأول في الزمالك وناصر منسي له بصمة في كل مرة يشارك كبديل".

واختتم: "تعودنا على وجود زيزو في الملعب وأتمنى استمراره مع الزمالك".