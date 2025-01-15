المؤتمر: عقد لقاءات وندوات وورش عمل في المحافظات المختلفة

عقد المكتب التنفيذى لحزب المؤتمر اجتماعه الدوري ،وذلك بحضور الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وبرئاسة د. مجدى مرشد نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذى وبحضور نواب رئيس الحزب اللواء طارق رسلان الأمين العام للحزب، النائب أحمد مقلد ومحمد رمضان، و عبد العزيز بليغ ، أحمد خالد ، الشيخ على فريج ، النائب أحمد عمران ، الشيخ سليمان العبادي، القبطان محمود جبر ، وإسلام تمراز رئيس اتحاد الشباب ،د.نهاد صبيح أمينة المرأة ، وماجدة أمينة الإعلام.

وانتهى الاجتماع بعدد من التوصيات والقرارات التأليه : مراجعة ورشه العمل الأخيرة التى يشرف عليها أحمد خالد نائب رئيس الحزب عن الانتخابات والتكتلات الانتخابية والتوجه لربط ورش عمل نظريا وورش عمل تطبيقية عن الانتخابات وإدارة الحملات الانتخابية تبدأ من السبت القادم ١/١٨.

ومن جانبه أوضح اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب والأمين العام دور امانات محافظات الحزب فى تهنئة الأخوة المسيحين فى أعيادهم بالمحافظات المختلفة ، مشيرا إلى جدول الافتتاحات لمقرات الحزب الجديدة ، كالتالى : افتتاح مقر البدرشين بالجيزة يوم ١/٢١ الجاري ، وأيضا مقر أوسيم بالجيزة فى ١/٢٨ الجارى وافتتاح المقر الرئيسى لمحافظة الإسكندرية فى يوم الجمعة الموافق ١/٣١ الجارى.

ووفقا للتوصيات التى تقدم بها محمد رمضان نائب رئيس الحزب للتخطيط الاستراتيجى تقرر أيضا البدء فى عقد لقاءات وندوات وورش عمل في المحافظات المختلفة وزيارات من المركزية للمحافظات وعقد اجتماعات تنظيمية كل ١٥ يوم بالمحافظات لخلق إطار تنظيمى وفكرى وتثقيف موحد.

كما تقرر عقد اجتماع المكتب التنفيذى المرحلة المقبلة أسبوعيا لمتابعة الحراك السياسي العام ووضع الخطة التنفيذية اللازمة وفقا للمتغيرات ، وأيضا إقامة معسكرات لكوادر الحزب المختلفة من الشباب بالمحافظات وتجميع الكوادر فى معسكرات جغرافية تشمل تدريب وتثقيف ونشاط رياضي وحزبي.

كما تقرر وضع شاشة عرض لعرض كل فاعليات وتاريخ الحزب والمواقف والأحداث بالحزب بصفة مستمرة فى مدخل المقر الرئيسى للحزب وتعميمها فى باقى المقرات .

ومن جانبه أوضح رئيس اتحاد الشباب السيد إسلام تمراز نشاط اتحاد الشباب ودوره الهام فى خلق كوادر حزبية شابة من خلال أكاديمية اتحاد شباب المؤتمر السياسية ، والتي بدأت الأسبوع الماضى وتستأنف ثلاث أسابيع قادمة لتدريب وتثقيف الشباب سياسيا.

وأيضاً أوضح دور اتحاد شباب الحزب مع أحزاب أخرى فى تعديل لائحة اتحادات الطلاب بالجامعات لعرضها بعد الانتهاء منها والتوافق عليها للجهات المختصة .