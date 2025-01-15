قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نادي الزمالك يخطر جروس بقرار حاسم.. وميشالاك يرفض إنهاء الإعارة| تفاصيل
وزير التعليم: حركة تغييرات جديدة لقيادات المديريات والإدارات بإجازة نصف العام
وزير التعليم: اللى يعرف مدرسة فيها أكثر من 50 طالبا بالفصل يبلغنى
وزير التعليم يعلن تفعيل معامل المدارس المهملة
وفقا لآخر تحديثات.. سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء
ناقد رياضي: صلاح اتفق مع الهلال للانضمام على سبيل الإعارة
مفاجأة بشأن واقعة خطأ امتحان العربي للصف الثالث الابتدائي بالقليوبية
بعد توترات المنطقة.. مصر الملاذ الآمن للسائحين
توفير كراسي متحركة لتسهيل تنقل ذوي الهمم داخل مديريات العمل
وزير الاستثمار: نسعى للاستفادة من التكنولوجيات الألمانية وجذب رجال الاعمال
اختناق 4 عمال بوادي الطرفة في سانت كاترين بسبب التدفئة بالفحم
وزير التعليم: نظام البكالوريا المصرية يحتاج إلى حوار مجتمعي وتغيير تشريعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المؤتمر: عقد لقاءات وندوات وورش عمل في المحافظات المختلفة

الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذى لحزب المؤتمر
الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذى لحزب المؤتمر
عبد الرحمن سرحان
×

عقد المكتب التنفيذى لحزب المؤتمر اجتماعه الدوري ،وذلك بحضور الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وبرئاسة د. مجدى مرشد نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذى وبحضور نواب رئيس الحزب اللواء طارق رسلان الأمين العام للحزب، النائب أحمد مقلد ومحمد رمضان، و عبد العزيز بليغ ، أحمد خالد ، الشيخ على فريج ، النائب أحمد عمران ، الشيخ سليمان العبادي، القبطان محمود جبر ، وإسلام تمراز رئيس اتحاد الشباب ،د.نهاد صبيح أمينة المرأة ، وماجدة أمينة الإعلام.

 وانتهى الاجتماع بعدد من التوصيات والقرارات التأليه : مراجعة ورشه العمل الأخيرة التى يشرف عليها أحمد خالد نائب رئيس الحزب عن الانتخابات والتكتلات الانتخابية والتوجه لربط ورش عمل نظريا وورش عمل تطبيقية عن الانتخابات وإدارة الحملات الانتخابية تبدأ من السبت القادم ١/١٨.

 ومن جانبه أوضح اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب والأمين العام دور امانات محافظات الحزب فى تهنئة الأخوة المسيحين فى أعيادهم بالمحافظات المختلفة ، مشيرا إلى جدول الافتتاحات لمقرات الحزب الجديدة ، كالتالى : افتتاح مقر البدرشين بالجيزة يوم ١/٢١ الجاري ، وأيضا مقر أوسيم بالجيزة فى ١/٢٨ الجارى وافتتاح المقر الرئيسى لمحافظة الإسكندرية فى يوم الجمعة الموافق ١/٣١ الجارى.

ووفقا للتوصيات التى تقدم بها محمد رمضان نائب رئيس الحزب للتخطيط الاستراتيجى تقرر أيضا البدء فى عقد لقاءات وندوات وورش عمل في المحافظات المختلفة وزيارات من المركزية للمحافظات وعقد اجتماعات تنظيمية كل ١٥ يوم بالمحافظات لخلق إطار تنظيمى وفكرى وتثقيف موحد. 

كما تقرر عقد اجتماع المكتب التنفيذى المرحلة المقبلة أسبوعيا لمتابعة الحراك السياسي العام ووضع الخطة التنفيذية اللازمة وفقا للمتغيرات ، وأيضا إقامة معسكرات لكوادر الحزب المختلفة من الشباب بالمحافظات وتجميع الكوادر فى معسكرات جغرافية تشمل تدريب وتثقيف ونشاط رياضي وحزبي. 

كما تقرر وضع شاشة عرض لعرض كل فاعليات وتاريخ الحزب والمواقف والأحداث بالحزب بصفة مستمرة فى مدخل المقر الرئيسى للحزب وتعميمها فى باقى المقرات .

 ومن جانبه أوضح رئيس اتحاد الشباب السيد إسلام تمراز نشاط اتحاد الشباب ودوره الهام فى خلق كوادر حزبية شابة من خلال أكاديمية اتحاد شباب المؤتمر السياسية ، والتي بدأت الأسبوع الماضى وتستأنف ثلاث أسابيع قادمة لتدريب وتثقيف الشباب سياسيا.

وأيضاً أوضح دور اتحاد شباب الحزب مع أحزاب أخرى فى تعديل لائحة اتحادات الطلاب بالجامعات لعرضها بعد الانتهاء منها والتوافق عليها للجهات المختصة .

حزب المؤتمر التوصيات ورش عمل الربان عمر المختار صميده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق .. اعرف وصلت كام

دولار امريكي

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-1-2025 في مصر

طريقة تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل وشروط إضافة المواليد أونلاين - صورة أرشيفية

طريقة تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل وشروط إضافة المواليد أونلاين

أكرم توفيق

إعلامي: أكرم توفيق يوقع رسميًا لنادي الشمال القطري |تفاصيل

قميص الأهلي

صفقة الموسم .. مهاجم فرنسي يتابع حساب الأهلي على انستجرام

حالة الطقس

مفاجأة بدرجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

وأنت في البيت.. اشحن عداد الكهرباء بالفيزا بهذه الطريقة

ترشيحاتنا

مقاومة الأنسولين

بخطوات بسيطة .. علاج مقاومة الأنسولين

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات: مشروبات وأطعمة تقلل من السعال في الشتاء.. ماذا يحدث عند الطهي في الأواني الفخار؟

الذرة المشوي

فوائد الذرة المشوي.. مصدر جيد للطاقة وغنية بالألياف

بالصور

جمبسوت غريب.. هيدي كرم تشعل السوشيال ميديا بصورها

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

بقوة 400 حصان.. تويوتا تكشف عن محرك تيربو جديد سعة 2.0 لتر

محرك تويوتا
محرك تويوتا
محرك تويوتا

بخطوات بسيطة.. طريقة تحضير كعب الغزال بالعجوة

كعب الغزال بالعجوة
كعب الغزال بالعجوة
كعب الغزال بالعجوة

راندا البحيري مطلوبة بسبب اتهام طليقها بالتزوير وأصعب مرحلة في حياتها بسببه

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

فيديو

لعبة أحلام علي وسادة

“أحلام على وسادة”.. لعبة فلسطينية تكشف حكايات النكبة وتحديات الاحتلال

منة فضالي

منة فضالي تكشف حقيقة بتر رجلها ومعاناتها مع مرض والدتها

شيكو وهشام ماجد

شيكو: "البقاء للأصيع" مش أول أعمالنا أنا وهشام ماجد عشرة 28 سنة

بوستر أغنية قطتي مبتخربش

محمد رمضان يطرح أحدث كليباته الغنائية "قطتي مبتخربش"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لغة الجسد تواصل روحي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بدايات ملهمة من عدسة السينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "نافذة فرص" الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الآفاق المستقبلية الثلاثية لمصر واليونان وقبرص

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الطغاة يصنعون الغزاة

المزيد