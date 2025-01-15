ماس كهربائي في جهاز طبي.. تفاصيل حريق عيادة بفيصل

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات اندلاع حريق في عيادة طبية أعلى مطعم كشري شهير بمنطقة الطوابق فيصل.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماسا كهربائيا في أحد الأجهزة الطبية بالعيادة تسبب في اندلاع الحريق الذي تم إخماده ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على أسبابه عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد.

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة السيطرة في حريق نشب داخل عيادة طبية أعلى مطعم كشري شهير في منطقة الطوابق فيصل.

تلقت شرطة النجدة بلاغا باندلاع حريق هائل في عقار بمنطقة الطوابق فيصل، فور اخطار الاجهزة الامنية بالجيزة انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية إلى مسرح الواقعة بسيارات الاطفاء والإسعاف حتى نجحت في السيطرة على النيران.

وتبين ان الحريق نشب بشقة تدار عيادة طبية تم اخلائها لمنع إصابة المتواجدين بها.

وفرضت قوات الأمن كردون امني حول العقار لسهولة وصول سيارات الإطفاء ومنع امتداد الحريق لباقي شقق العقار.