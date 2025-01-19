خناقة وطعنات.. النيابة تحقق في إصابة شاب بمشاجرة بأكتوبر

كشفت تحقيقات النيابة العامة بأكتوبر، ملابسات نشوب مشاجرة عنيفة أسفرت عن إصابة شاب بطعنات متفرقة في جسده بالحي السادس بمدينة ٦ أكتوبر.



طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على التفاصيل الكاملة للحادث وملابسات الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تمكنت من ضبط طرفي المشاجرة، بعد إخطار اللواء سامح الحميلي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا من رئيس قطاع أكتوبر يفيد بوقوع مشاجرة في منطقة أبناء الجيزة ووجود مصاب.

توجهت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص والمعاينة أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات شخصية بين الطرفين، ما أدى إلى إصابة أحدهما بطعنات متفرقة

نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تُواصل النيابة العامة التحقيق في القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.