أحمد الخشن: بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة خطوة هائلة لإعادة الإعمار

اعتبر النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة خطوة نحو تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في القطاع المدمر بعد 15 شهرا من الكارثة.

ونوه الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، بأن اعلان دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، خطوة مهمة لوقف نزيف الدم وفتح المجال أمام جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار، ونجاح لجهود هائلة بذلتها دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، وانتصار سياسي حقيقي لمصر وجهودها.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى حرص مصر المستمر على تحقيق السلام وحماية الشعب الفلسطيني من تداعيات العنف والدمار وجريمة الابادة الكاملة، قائلا: مصر أثبتت مساندتها التامة تطلعات الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة.



وقال احمد الخشن، إن تدفق عشرات الشاحنات لمعبر رفح، يأتي لتسهيل دخول المساعدات الطبية والمواد الغذائية للشعب الفلسطيني، بما يخفف من معاناته ويضمن استمرار الحياة اليومية في ظل الظروف الصعبة، مشددا أن هذه الجهود الإنسانية جزء من رؤية مصرية شاملة لدعم الفلسطينيين.

وحذر النائب، إسرائيل من مغبة العبث والتلاعب بوقف اطلاق النار، قائلا: مرغمة على التنفيذ لانقاذ حياة أسراها.

واختتم النائب أحمد الخشن، أن اتفاق وقف اطلاق النار بداية حقيقية لوقف المهزلة الإنسانية في غزة وعلى المجتمع الدولي مساندتها.