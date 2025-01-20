بعد مرور أول أيام وقف إطلاق النار.. دخول 552 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة

كشف مصدر فلسطيني في هيئة المعابر بغزة أن 552 شاحنة مساعدات إنسانية، بينها 20 شاحنة وقود دخلت من مصر إلى قطاع غزة الفلسطيني، عبر معبري كرم أبو سالم والعوجة الحدوديين جنوب رفح، وجاء ذلك في اليوم الأول من سريان اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، حسبما أفادت صحيفة "الشرق".

وبدورع، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن ما لا يقل عن 300 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية دخلت إلى شمال القطاع، منبهاً إلى أنه "ليس هناك وقت لنضيعه بعد 15 شهراً من الحرب المستمرة"، ولفت إلى أن الاحتياجات الإنسانية مهولة".

وذكر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان، أمس الأحد، إن قوافل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، عبّرت إلى غزة من الشمال والجنوب، مع دخول وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره حيز التنفيذ.

وأوضح البيان أن برنامج الغذاء العالمي يهدف إلى "تسليم ما لا يقل عن 150 شاحنة محملة بالطعام إلى غزة كل يوم، وتوفير خدمات النقل للشركاء، كجزء من عملية إنسانية تهدف إلى إغراق قطاع غزة بإمدادات غذائية منقذة للحياة وغيرها من المساعدات".

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين في منشور على منصة "إكس": "هذه خطوة أولى حاسمة، لكن الاحتياجات في غزة هائلة؛ فقد كان مليونا شخص في حاجة ماسة إلى الغذاء، وغيره من الأساسيات لفترة طويلة للغاية".

وأضافت: "بعد 15 شهراً من الحرب، نحتاج إلى بقاء جميع المعابر الحدودية مفتوحة، وتعمل بكفاءة وفعالية وموثوقية. إذ نحن بحاجة إلى أن تتمكن الفرق الإنسانية من التحرك بحرية وأمان في مختلف أنحاء غزة للوصول إلى المحتاجين".

ويشمل الاتفاق، وفقاً للمسؤول، "السماح بدخول 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة كل يوم من أيام وقف إطلاق النار، 50 منها تحمل الوقود، مع تخصيص 300 شاحنة لشمال القطاع".

وأعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني أن الوكالة لديها 4 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات، نصفها تحمل غذاء وطحيناً، جاهزة لدخول قطاع غزة.

