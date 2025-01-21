موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة للعاملين بالقطاع الخاص

يستمتع جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بيوم عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الثورة وعيد الشرطة.

وأعلن وزير العمل محمد جبران، الاثنين، أن يوم السبت المُقبل الموافق 25 يناير 2025، إجازة رسمية؛ بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، واعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين

تأتي الإجازة في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2025، الذي نص على أن "يكون يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة".

وأصدرت وزارة العمل كتابا دوريا إلى مديريات العمل بالمحافظات؛ بمتابعة تنفيذ أحكام هذا الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج.

وأكد الوزير جبران أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.



وتقدم وزير العمل - بهذه المناسبة - إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل والشعب المصري العظيم بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة، داعيا الله أن يعيدها على مصر الحبيبة بدوام التوفيق والسداد في ظل "الجمهورية الجديدة" التي يرسي قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.