خلال حفل تنصيبه.. ترامب يعلن الالتزام بتنفيذ 5 وعود

أصدر الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، 5 وعود التزم بتحقيقها خلال ولايته التي بدأت اليوم الإثنين 20 يناير 2025.

وأدى الرئيس الأمريكي اليمين الدستورية، في مبنى الكابيتول بحضور عدد كبير من الضيوف.

وتعهد ترامب بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تتدخل مرة أخرى في الحروب، مشيرا إلى أن عهده سيسود السلام.

وأشار ترامب إلى أنه سيمنع اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

ونوه الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، باعتزامه فرض تعريفات جمركية جديدة ضد الصين؛ إذا سعت إلى حصار تايوان.

وقال ترامب، إنه سينهي محاولات هندسة العرق والجنس، مضيفا أن هناك جنسان فقط ذكر وأنثى.