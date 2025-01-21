آيفون SE الجديد ..وداعًا لزرّ البداية ومرحباً بالمودم الذكي

ذكرت تقارير سابقة أن شركة آبل تستعد لإطلاق هاتف آيفون SE الجديد هذا الربيع، ومن المتوقع أن يكون هاتفاً ثورياً.

سيستغني هذا الطراز الجديد، الذي يحمل الاسم الرمزي V59، عن زرّ البداية، وهو عنصر تصميمي ظلّ موجودًا منذ أول آيفون.

لكن الخبر الأكبر هو أنه سيكون أول آيفون يستخدم شريحة مودم خلوي من إنتاج آبل نفسها بدلاً من شرائح كوالكوم.

تُعد هذه خطوة كبيرة بالنسبة لشركة آبل حيث تبتعد عن الاعتماد على شركات أخرى للمكونات الرئيسية.

لطراز الجديد من SE

يبدو الآن أن آبل تمهد الطريق لهذا الطراز الجديد من SE من خلال التخلص التدريجي من الطراز الحالي بهدوء.

وفقًا لما ذكره مارك جورمان من بلومبرج، فإن مخزون متاجر آبل من هواتف آيفون SE آخذ في النفاد، ويصبح من الصعب العثور عليه بشكل متزايد في المتاجر.

لا يزال بإمكانك طلبه عبر الإنترنت، ولكن يبدو أنه بمجرد وصول هذا الهاتف الجديد، قد يختفي الطراز القديم من SE إلى الأبد.

ومع ذلك، فإن هذا الأمر يطرح حقيقة أنه إذا لم يعد الطراز القديم من آيفون SE متاحًا، فمن المحتمل ألا تكون هناك فرصة للحصول عليه بسعر أقل، كما فعلت آبل في الماضي عند تقديم طرازات جديدة.

مزود بموصل Lightning

من الواضح أن هذا لن يكون ممكنًا على الإطلاق في الاتحاد الأوروبي حيث كان يتعين سحب كل طراز آيفون SE مزود بموصل Lightning من الأسواق، ولكن يمكن أن يساعد ذلك آبل على بيع المزيد من الهواتف في البلدان التي لا يملك فيها الأشخاص الكثير من الأموال للإنفاق.

يُعد طراز SE الحالي بالفعل أرخص هواتف آبل بسعر 429 دولارًا، ومع كل التقنيات الجديدة، من المحتمل أن يكون سعر هذا الطراز القادم أعلى.

تحديثات المنتجات الأخرى

بالإضافة إلى آيفون SE الجديد، يُقال إن آبل تعمل أيضًا على عدد من تحديثات المنتجات الأخرى، بما في ذلك تحديثات لأجهزة iPad ولوحات المفاتيح السحرية.

من المتوقع إصدار هذه التحديثات في المستقبل القريب، لذا فإن عشاق آبل لديهم الكثير مما يتطلعون إليه في الأشهر المقبلة.

يعتقد أن آيفون SE الجديد لديه القدرة على تحقيق نجاح كبير لشركة آبل، يث يمكن أن يجعل المزيج من المعالج القوي والتصميم المحدث وسعر البيع الأكثر جاذبية خيارًا جذابًا للغاية للمستهلكين.