وليد الحديدي: الأنجولي إتيان كاتينجا معروض على الأهلي

أكد وليد الحديدي، الناقد الرياضي، أن الأنجولي إتيان كاتينجا، لاعب فريق كامبالا سيتي الأوغندي، معروض على النادي الأهلي، لضمه في يناير الجاري.

وقال الحديدي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" أحد وكلاء اللاعبين قام بترشيح الأنجولي إتيان كاتينجا، جناح فريق كامبالا سيتي الأوغندي، على لجنة التخطيط للكرة، لضمه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية".

وتابع:" أن اللاعب تم عرضه على لجنة التخطيط، لمناقشة التعاقد معه في يناير الجاري، لتدعيم مركز الجناح في الفريق.

وشدد:" بيراميدز، يحاول في الوقت الحالي التفاوض مع اللاعب لضمه أيضًا في يناير، وحدث تواصل مع وكيله".