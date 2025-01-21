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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

15 ألف جنيه شهريا.. فرص عمل للمبرمجين| الحق قدم

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يبحث العديد من الشباب الخريجين عن وظائف و فرص عمل تضمن لهم رواتب مميزة، وعليه يعلن موقع “فرصنا” بشكل دائم ومستمر عن فرص متنوعة.


فرص عمل برواتب 10000

ويضمن موقع “فرصنا” التابع لوزارة التضامن الاجتماعي فرص عمل للعديد من الشركات الخاصة، حيث أعلنت شركة خاصة فى أبو رواش - الجيزة حاجتها لمندوب مبيعات، وعدد العمالة المطلوبة  3، ويمكن التقديم عبر هذا الرابط.

متطلبات فرص عمل موقع “فرصنا” 

-  مستوى الخبرة متوسطة.
-  سنين الخبرة سنة-‎10 سنوات خبرة"
- الجنس المطلوب ذكر.
-  اللغة الإنجليزية جيد.
-  السن المطلوبة 22 - 40 سنة.
- المؤهل المطلوب مؤهل عالٍ (كلية الآداب - علم النفس).
- مايكروسوفت أوفيس جيد.

مميزات الوظائف المعلنة 

- يحصل الملتحق بالوظيفة علي الراتب الأساسي 6000 - 10000 جنيه. 
- توفير مواصلات (نوفر وسيلة مواصلات على حساب الشركة).
- تأمينات صحية.
-  تأمينات اجتماعية.

المهام الوظيفية المطلوبة 

- ترويج وبيع منتجات الشركة إلى العملاء الحاليين.
- تسجيل المعاملات البيعية في السجلات التي تحددها الشركة.
- جذب العملاء الجدد للتعامل مع الشركة وفقا للسياسات التي تحددها.
- تحقيق الأهداف البيعية المطلوبة.
- التجهيز والإعداد المسبق لأي أوراق أو مستندات قد يحتاج إليها العميل لإجراء الاتفاقات وإبرام العقود.
- شرح تفصيلي لجميع منتجات وخدمات الشركة العامل بها، وتشجيع العملاء على اقتنائها.
- الاهتمام بمشاكل العملاء والمساعدة في حلها، ونقل الشكاوى والاقتراحات إلى إدارة الشركة.
- بناء العلاقات والتواصل الدائم مع العملاء الحاليين والمحتملين.
- إعداد خطط عمل واضحة (يومية/أسبوعية/شهرية) وإجراء التحسينات الدورية عليها.

وظائف خالية للمبرمجين 

كما تطلب شركة خاصة فى الجيزة وظيفة مبرمج-full stack software developer، حيث إن عدد العمالة المطلوبة 2.

متطلبات وظائف المبرمجين برواتب 15 ألف جنيه 

- مستوي الخبرة خبرة متوسطة.
- سنين الخبرة 5-‎15 سنة خبرة.
- الجنس المطلوب ذكر.
- اللغة الإنجليزية جيد جدا.
- السن المطلوبة 25 - 40 سنة.
- الحاسب الآلي جيد جدا.
- المؤهل المطلوب مؤهل عالٍ.
- مايكروسوفت أوفيس جيد جدا.

مميزات وظائف المبرمجين 

-  راتب أساسي 8000 - 10000 جنيه.
-  الحوافز الاضافية 2000 - 5000 جنيه مصري.
-  توفير مواصلات (نوفر وسيلة مواصلات على حساب الشركة).
- تأمينات صحية.
- تأمينات اجتماعية.
- مجال الوظيفة تكنولوجيا معلومات واتصالات تخصص الوظيفة برمجة الدعم الفني.

وظائف محضر طلبات بالمخزن

كما تطلب إحدى الشركات الخاصة محضر طلبات بالمخزن - المنصورة، حيث إن عدد العمالة المطلوبة 3.

متطلبات الوظيفة 

- مستوي الخبرة حديث التخرج.
- الجنس المطلوب ذكر.
- اللغة الإنجليزية: لا يشترط.
- السن المطلوبة 21 - 30 سنة.
- الحاسب الآلي لا يشترط.
- المؤهل المطلوب دبلوم نظام ٥ سنوات (فوق متوسط).
- مايكروسوفت أوفيس لا يشترط.

مميزات الوظائف المعلنة 

- الراتب الأساسي 4900 - 5900 جنيه. 
- الحوافز الإضافية 500 - 600 جنيه مصري.
-  يُحتسب الوقت الإضافي.
- تأمينات صحية.
- شفت 9 ساعات متغيرة. 
- إجازة أسبوعية متغيرة.
- إجازات سنوية بعد 3 أشهر.
- تأمين خاص. 
- حوافز وأوفر تايم.

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