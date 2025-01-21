تداول 40 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 14 سفينة، بالإضافة إلى وصول وسفر 1825 راكبا بموانيها.

وأوضح المركز الإعلامي - فى بيان - أنه تم تداول 40 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1186 شاحنة، و95 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4 آلاف طن بضائع، و503 شاحنات، و75 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 36 ألف طن بضائع، و683 شاحنة، و20 سيارة.

وأشار إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينتين "أمل وبوسيدون اكسبريس" بينما غادرته السفينة FLORA على متنها 23 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند.

كما تم تداول 3 آلاف طن بضائع و330 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث وهي عمان، وآور، وآيلة.