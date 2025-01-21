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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بأقل تكلفة.. حواوشي زي المحلات للشيف علاء الشربيني

طريقة عمل الحواوشي
طريقة عمل الحواوشي
أسماء عبد الحفيظ
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الحواوشي المصري من أشهر الأكلات الشعبية المحببة لدى الجميع، ويتميز بمذاقه الشهي وسهولة تحضيره.

و نقدمه اليوم بأسلوب الشيف علاء الشربيني الذي أبدع في تبسيط الوصفة لتتناسب مع جميع المستويات في الطهي، إذا كنت تبحثين عن وصفة تجمع بين البساطة والطعم الرائع، فإليك الطريقة المثالية لتحضير الحواوشي في المنزل كالمحترفين.

المكونات لطريقة عمل الحواوشي

طريقة عمل الحواوشي

للحشو:

1/2 كيلو لحم مفروم (يفضل أن يكون بنسبة دهن متوسطة للحصول على طعم لذيذ).

2 حبة بصل مفروم ناعم.

2 حبة فلفل رومي مفروم صغير.

1 حبة فلفل حار (اختياري حسب الرغبة).

2 فص ثوم مفروم.

1/2 كوب بقدونس مفروم ناعم.

1 ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة شطة (اختياري).

للعجينة أو الخبز:

أرغفة خبز بلدي طازج (يمكن استخدام الخبز الجاهز أو تحضير عجينة منزلية).

ملعقتان كبيرتان زيت نباتي أو سمنة لدهن الخبز.

 طريقة عمل الحواوشي

طريقة عمل الحواوشي

1. تجهيز الحشوة:

1. في وعاء كبير، اخلطي اللحم المفروم مع البصل، الفلفل الرومي، الثوم، البقدونس، والبهارات.


2. اعجني الخليط جيدًا بيديكِ حتى تتجانس المكونات بالكامل.


3. غطي الخليط واتركيه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة ليتشرب النكهات.

2. حشو الخبز:

1. افتحي أرغفة الخبز البلدي بحذر من أحد الجوانب، ووزعي الحشوة داخل الخبز بالتساوي.


2. اضغطي على الرغيف برفق حتى تنتشر الحشوة في جميع الأركان.

3. التسوية:

على الطاسة:

1. سخني طاسة كبيرة على نار متوسطة وضعي القليل من الزيت أو السمنة.


2. ضعي أرغفة الحواوشي في الطاسة وقلبيها بين الحين والآخر حتى تتحمر من الجانبين وتصبح مقرمشة.

في الفرن:

1. سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.


2. ادهني سطح الأرغفة بالقليل من الزيت وضعيها في صينية فرن.


3. أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 15-20 دقيقة مع تقليب الأرغفة في منتصف الوقت.

4. التقديم:

قدمي الحواوشي ساخنًا مع المخللات، البطاطس المقلية، أو السلطة الخضراء للحصول على وجبة متكاملة ولذيذة.

نصائح الشيف علاء الشربيني لنجاح الوصفة

طريقة عمل الحواوشي

1. احرصي على استخدام لحم طازج لضمان طعم أفضل.


2. يمكنك إضافة قطع صغيرة من الجبن داخل الحشوة لإضافة نكهة مميزة.


3. لا تهملي دهن الخبز بالزيت أو السمنة قبل التسوية للحصول على لون ذهبي ومقرمش.


4. إذا كنتِ تفضلين العجينة المنزلية، حضريها بخليط بسيط من الدقيق، الماء، الملح، والخميرة.

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بأقل تكلفة.. حواوشي زي المحلات للشيف علاء الشربيني

طريقة عمل الحواوشي
طريقة عمل الحواوشي
طريقة عمل الحواوشي

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