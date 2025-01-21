وزيرة التنمية المحلية: تعزيز التعاون مع المتحدة لخدمة المواطنين بالمحافظات

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وفى بداية اللقاء، أشادت وزيرة التنمية المحلية بالدور المهم الذى تقوم به الشركة المتحدة لتصبح أحد ركائز صناعة قوة مصر الناعمة ومنظومة الإعلام المصري، مشيدة بالدور الكبير الذى تقوم به الشركة المتحدة في تسليط الضوء على جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات على أرض محافظات الجمهورية.

كما ثمنت الدكتورة منال عوض جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تنفيذ الحملة الإعلامية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية فيما يخص توعية المواطنين بأهمية قانون التصالح على مخالفات البناء والآليات والتسهيلات الجديدة التي أقرتها الدولة للمواطنين في هذا الملف.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا بين الوزارة والشركة المتحدة فى عدد من مجالات وبرامج عمل الوزارة بما يخدم المواطنين بالمحافظات ويحقق توجهات الدولة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى عدد من الملفات الخدمية المختلفة.

من جانبه قدم طارق نور التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة توليها المنصب كأول سيدة مصرية تتولي وزير التنمية المحلية في تاريخ الوزارة، مشيداً بالجهود والطفرة التي شهدتها وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية والدور المحوري والمهم للوزارة لخدمة المواطنين بالمحافظات.

وأعرب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تطلع الشركة لتعزيز التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لدعم الجهود المبذولة في خدمة المواطنين في مختلف القطاعات الحيوية والخدمية.