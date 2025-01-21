باحثة مصرية تبتكر عقارا جديدا لعلاج الفصام باستخدام تقنيات الكمبيوتر

نجحت الدكتورة فلوريان أشرف، الباحثة المصرية، في حصد جائزة مرموقة ضمن أفضل رسائل الدكتوراه بجامعة باريس، وذلك عن مساهمتها في اكتشاف عقار لعلاج مرض الفصام باستخدام تقنيات متطورة في علم تصميم الأدوية عبر الكمبيوتر.

وأوضحت الدكتورة فلوريان، في تقرير لـ"العربية مصر"، أنها تخرجت من الجامعة الألمانية بالقاهرة عام 2018، وبعدها انتقلت إلى فرنسا لاستكمال دراستها، حيث حصلت على درجة الماجستير ومن ثم الدكتوراه في تخصص "اكتشاف الأدوية باستخدام الكمبيوتر"، وهو مجال علمي جديد يعتمد على التكنولوجيا لمحاكاة وتحليل مستقبلات الجسم البشري المرتبطة بالأمراض.

وأضافت فلوريان: "أعمل على تطوير نماذج محاكاة على الكمبيوتر لمستقبلات داخل جسم الإنسان ترتبط بأمراض معينة، وأصمم أدوية تستهدف هذه المستقبلات بشكل مباشر. هذه الطريقة تساعد في الوصول لعلاجات مبتكرة للأمراض".

روت الدكتورة فلوريان أشرف أول مصرية تفوز بجائزة من ضمن أفضل رسائل دكتوراة في الصيدلة بمنطقة باريس، تفاصيل جديدة عن الجائزة التي حصلت عليها، مشيرة إلى أنها تخصصت في اكتشاف الأدوية باستخدام الكمبيوتر، وهو مجال جديد.

وتابعت الدكتورة فلوريان أشرف، في تصريحات تلفزيونية، أننا نحاول خلق نماذج لأشياء داخل جسم الإنسان، مثل المستقبلات والبروتين، عبر الكمبيوتر، ويتم تصميم أدوية تستهدفها بشكل فعال وبدقة.

وأكملت الدكتورة فلوريان أشرف أن المجال مليء بالتحديات، وخاصة أنها متخرجة من كلية الصيدلة وتحتاج تقويتها في الكمبيوتر، لافتة إلى أنه في فرنسا يختار الدكاترة الموضوع، وهي اختارته من ضمن المشروعات الثانية، لأن الأمراض النفسية لا يسلط عليها الضوء كثيرا.

القومى للمرأة يهنئ فلوريان أشرف لفوزها بجائزة الأطروحة الرسمية

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهاني إلى الدكتورة فلوريان أشرف إسحاق لحصولها على جائزة "الأطروحة الرسمية من مستشارية جامعات باريس" عن رسالتها الرائدة عن"الأجسام النانوية المستهدفة لمستقبلات MGIU كعوامل مبتكرة لعلاج الفصام"، لتكون بذلك أول امرأة مصرية تفوز بجائزة من ضمن أفضل رسائل الدكتوراة في الصيدلة بباريس.

أول مصرية تفوز بجائزة من ضمن أفضل رسائل الدكتوراة في الصيدلة بباريس

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ سعادتها وفخرها لحصول الدكتورة فلوريان أشرف إسحاق علي هذه الجائزة، مؤكدة على أن هذه الجائزة تعد تتويجا لجهودها العلمية والبحثية، كما تعد إنجازا مشرفا على الصعيدين المحلي والدولي، مضيفة أنها نموذج مشرف للمرأة المصرية التى رفعت اسم وطنها عاليا، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق.

يذكر أن تكريم الدكتورة فلوريان إسحاق خريجة كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية بالقاهرة عام 2018 قد جاء في الحفل الذي أجري للباحثون القائمون برسائل بحثية تتناول قضايا علمية واجتماعية في مختلف التخصصات، بجامعة السربون في باريس.