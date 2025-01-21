قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء بلجيكا: القاهرة لها الفضل الأول في اتفاق غزة
الصور الأولى لحادث تصادم تريلا وميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أسوان - القاهرة
المستشار الألماني: ترامب وحكومته سيجعلان العالم في حالة توتر دائم
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 9 شهداء
ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال على جنين بالضفة الغربية لـ 9 شهداء و40 مصابا
تحذير من مرض الحزام الناري وأهمية العلاج المبكر| تفاصيل
وزيرا التنمية المحلية والتموين ومحافظ القاهرة يفتتحون سوق اليوم الواحد بالزيتون
"فرقعة"| محلل سياسي أمريكي: ترامب لن يستطيع تنفيذ قراراته في حفل التنصيب
بينها القاهرة الكبرى.. موجة أمطار تضرب 7 محافظات ليلاً
إصابة 15 شخصا في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي "أسوان - القاهرة"
ترامب وفانس يحضران قداس صلاة الشكر في كاتدرائية واشنطن
قائمة الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحثة مصرية تبتكر عقارا جديدا لعلاج الفصام باستخدام تقنيات الكمبيوتر

فلوريان أشرف
فلوريان أشرف
يوسف أيمن
×

نجحت الدكتورة فلوريان أشرف، الباحثة المصرية، في حصد جائزة مرموقة ضمن أفضل رسائل الدكتوراه بجامعة باريس، وذلك عن مساهمتها في اكتشاف عقار لعلاج مرض الفصام باستخدام تقنيات متطورة في علم تصميم الأدوية عبر الكمبيوتر.

وأوضحت الدكتورة فلوريان، في تقرير لـ"العربية مصر"، أنها تخرجت من الجامعة الألمانية بالقاهرة عام 2018، وبعدها انتقلت إلى فرنسا لاستكمال دراستها، حيث حصلت على درجة الماجستير ومن ثم الدكتوراه في تخصص "اكتشاف الأدوية باستخدام الكمبيوتر"، وهو مجال علمي جديد يعتمد على التكنولوجيا لمحاكاة وتحليل مستقبلات الجسم البشري المرتبطة بالأمراض.

وأضافت فلوريان: "أعمل على تطوير نماذج محاكاة على الكمبيوتر لمستقبلات داخل جسم الإنسان ترتبط بأمراض معينة، وأصمم أدوية تستهدف هذه المستقبلات بشكل مباشر. هذه الطريقة تساعد في الوصول لعلاجات مبتكرة للأمراض".

أول تعليق لـ مصرية تفوز بجائزة أفضل رسائل دكتوراة في الصيدلة بباريس

روت الدكتورة فلوريان أشرف أول مصرية تفوز بجائزة من ضمن أفضل رسائل دكتوراة في الصيدلة بمنطقة باريس، تفاصيل جديدة عن الجائزة التي حصلت عليها، مشيرة إلى أنها تخصصت في اكتشاف الأدوية باستخدام الكمبيوتر، وهو مجال جديد.

وتابعت الدكتورة فلوريان أشرف، في تصريحات تلفزيونية، أننا نحاول خلق نماذج لأشياء داخل جسم الإنسان، مثل المستقبلات والبروتين، عبر الكمبيوتر، ويتم تصميم أدوية تستهدفها بشكل فعال وبدقة.
وأكملت الدكتورة فلوريان أشرف أن المجال مليء بالتحديات، وخاصة أنها متخرجة من كلية الصيدلة وتحتاج تقويتها في الكمبيوتر، لافتة إلى أنه في فرنسا يختار الدكاترة الموضوع، وهي اختارته من ضمن المشروعات الثانية، لأن الأمراض النفسية لا يسلط عليها الضوء كثيرا.

القومى للمرأة يهنئ فلوريان أشرف لفوزها بجائزة الأطروحة الرسمية
تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهاني إلى الدكتورة فلوريان أشرف إسحاق لحصولها على جائزة "الأطروحة الرسمية من مستشارية جامعات باريس" عن رسالتها الرائدة عن"الأجسام النانوية المستهدفة لمستقبلات  MGIU كعوامل مبتكرة لعلاج الفصام"، لتكون بذلك أول امرأة مصرية تفوز بجائزة من ضمن أفضل رسائل الدكتوراة في الصيدلة بباريس.

أول مصرية تفوز بجائزة من ضمن أفضل رسائل الدكتوراة في الصيدلة بباريس

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ سعادتها وفخرها لحصول الدكتورة فلوريان أشرف إسحاق علي هذه الجائزة، مؤكدة على أن هذه الجائزة تعد تتويجا لجهودها العلمية والبحثية، كما تعد إنجازا مشرفا على الصعيدين المحلي والدولي، مضيفة أنها نموذج مشرف للمرأة المصرية التى رفعت اسم وطنها عاليا، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق.

يذكر أن تكريم الدكتورة فلوريان إسحاق خريجة كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية بالقاهرة عام 2018 قد جاء في الحفل الذي أجري للباحثون القائمون برسائل بحثية تتناول قضايا علمية واجتماعية في مختلف التخصصات، بجامعة السربون في باريس.

الكمبيوتر علاج باحثة مصرية الفصام جامعة باريس فلوريان أشرف علاج الفصام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن

داليا فؤاد

مفاجآت في أقوال داليا فؤاد بالتحقيقات: كنت نايمة ومعرفش حاجة

إجازة 25 يناير

رسميا.. موعد إجازة 25 يناير 2025

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025

معلول وبن شرقي.. 5 صفقات يجريها النادي الأهلي خلال الموسم الحالي| تفاصيل

معلول وبن شرقي.. 5 صفقات للنادي الأهلي لتعزيز صفوفه خلال الموسم الحالي| تفاصيل

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

باق 10 أيام.. تغيير عداد الكهرباء القديم لهؤلاء

أرشيفية

الداخلية تكشف تفاصيل استشهاد عقيد شرطة فى مشاجرة داخل بنك بالفيوم

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

وزير الكهرباء فى الهيئة الوطنية للصحافة

عصمت: تقدم في مشروع الربط الكهربائي مع السعودية واستراتيجيات طموحة للطاقة النظيفة

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي

وزير الإنتاج الحربي: توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر

القمر

قمر التربيع الثاني لشهر رجب يظهر في سماء مصر

بالصور

فوائد مذهلة.. اليوسفي يزيل السموم من الكبد

فوائد تناول اليوسفي للكبد
فوائد تناول اليوسفي للكبد
فوائد تناول اليوسفي للكبد

فوائد غير متوقعة للحضن.. يعالج نزلات البرد والضغط| بالأدلة العلمية

اليومى العالمى للحضن
اليومى العالمى للحضن
اليومى العالمى للحضن

بعد نظرات أحمد عز لها.. من هى الممثلة التركية توبا بويوك

توبا بويوك وأحمد عز
توبا بويوك وأحمد عز
توبا بويوك وأحمد عز

ممنوع تناولها بعد 10 مساء.. احترس من 5 أطعمة

أطعمة لا يجب تناولها قبل النوم
أطعمة لا يجب تناولها قبل النوم
أطعمة لا يجب تناولها قبل النوم

فيديو

خطوبة نجل حنان ترك

فرحة بسيطة وأجواء عائلية.. تفاصيل خطوبة ابن حنان ترك

لقاء رئيس الأركان

رئيس الأركان يلتقي قائد الحرس الوطني القبرصي لبحث التعاون المشترك

نادى الزمالك

لسة محسمناش قصة الصفقات .. الزمالك يكشف ما يحدث خلف الكواليس

قضية مني فاروق

بعد فيديو جديد مثير للجدل.. كواليس التحقيق مع منى فاروق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الشرطة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره: سجنٌ ذاتيٌّ وصراعٌ داخليّ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: شواغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2025

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الدور المصري في وقف العدوان على غزة

المزيد