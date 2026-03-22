حملات مكثفة لرفع الإشغالات والنظافة بالخصوص خلال احتفالات العيد

واصل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، متابعته لجهود الأجهزة التنفيذية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، موجهاً بتكثيف حملات رفع الإشغالات وأعمال النظافة، والتصدي الفوري لأي تعديات تعوق الحركة المرورية.

وفي هذا الإطار، وبناءً على توجيهات محافظ القليوبية، قادت الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، حملة ميدانية مكبرة بمدينة الخصوص، لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة، استهدفت إزالة كافة التعديات، بما يسهم في توفير أجواء حضارية للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



وأسفرت جهود الحملة عن رفع وإزالة عدد من “الاستاندات” والتعديات غير القانونية، إلى جانب رفع حمولة 6 سيارات من المخلفات الناتجة عن الحملة وأعمال النظافة، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة ومنع استغلال فترة العيد في إقامة إشغالات جديدة.



وأكد محافظ القليوبية على استمرار التواجد الميداني لكافة الأجهزة التنفيذية خلال أيام العيد، مع انعقاد غرف العمليات على مدار الساعة، للتعامل الفوري مع أي شكاوى أو معوقات، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مستوى النظافة والانضباط بالشوارع بما يليق بالمواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك