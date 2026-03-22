سكرتير عام مطروح: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التاكسي لعدم تشغيل العدادات

وجه اللواء مجدي الوصيف، سكرتير عام محافظة مطروح لإدارة المرور باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بعدم تشغيل عدادات بعض سيارات التاكسي.

جاء ذلك خلال جولة مرورية مفاجئة للسكرتير العام موجها بضرورة تكثيف إدارة المرور للحملات المرورية لضمان الالتزام السائقين بتشغيل العدادات .

وشملت الجولة المرور على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس، حيث تم التأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، وتوافر السيارات.

كما تم المرور على موقف أتوبيسات غرب الدلتا، والتأكد من انتظام العمل وتوافر الأتوبيسات، بالإضافة إلى متابعة مواقف الحمام والضبعة ورأس الحكمة، مع التشديد على الالتزام بالتحميل من داخل المواقف ومنع الوقوف العشوائي.

رافق السكرتير العام خلال الجولة وكيل إدارة المرور، ومدير مباحث المرور، ورئيس مركز ومدينة مرسى مطروح.