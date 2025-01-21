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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تدفق المساعدات المصرية على قطاع غزة يعكس ملحمة تضامنية تاريخية

غزة
غزة
فريدة محمد
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أكد النائب علي نور حسين، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تدفق مئات شاحنات المساعدات والإغاثة الإنسانية لقطاع غزة بعد وقف اطلاق النار، يؤكد على الدور المحوري الذي تقوم به مصر لمساندة الشعب الفلسطيني والوقوف بجواره.

ونوه نور حسين، في تصريح صحفي له اليوم، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة كان بمثابة أمل كبير للعاملين في المجال الإنساني المصري وللتحالف الوطني للعمل الاهلي والهلال الأحمر المصري ومختلف المنظمات الاغاثية التي انطلقت على الفور بمساعدات اغاثية ودوائية وغذائية لقطاع غزة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك ملحمة تعاون كبيرة بين الهلال الأحمر المصري والمجتمع المدني والسلطات المصرية لتنسيق الجهود وتسهيل إيصال المساعدات الانسانية، مؤكدا أن دخول مئات الشاحنات بالفعل للقطاع، انجاز حقيقي بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية المصرية.

واضاف علي نور أن اتفاق وقف اطلاق النار، انجاز سياسي ودبلوماسي قدمته مصر، بعد 15 شهرا من المفاوضات والدعوة لانهاء الحرب.

وشدد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن الجهود المصرية استطاعت ان تجهض الرغبة الإسرائيلية السافرة في تصفية القضية الفلسطينية.

واختتم النائب علي نور حسين، ان مصر ستواصل دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومساندة حقوقه المشروعة وحل الدولتين.

مجلس النواب لجنة الصناعة وقف إطلاق النار شاحنات المساعدات النائب علي نور حسين

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