عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي” تقريرا بعنوان، مخاطرة بملايين.. شاب يؤسس شركة لصيد العقارب واستخلاص سمومها وتصديرها.

ووفقا للتقرير، قال محمد حمدي بشتة، صاحب مشروع إستخرام سم العقارب، إنه بدأ فى مجال إستخلاص السموم منذ عام 2015، وما كانت إلا معلومة كانت سبب فى تغيير مسار حياته بشكل كامل، وهي عبارة عن السموم أن السموم سعرها أغلي من جرام الذهب ويتم تصديرها لدول العالم.

وتابع: “بدأت فى البحث عن العقارب والثعابين، لأنها كائنات خطرة بالنسبة للمجتمع، وربما كانت هذه مخاطرة، وبدأت البحث لإستخراج السموم لتحقيق المكاسب المادية القوية منها، وكانت هناك صعوبة فى خروج السم من العقارب”.

وأشار: “عملية إستخلاص السموم التي مريت بها كانت عبارة عن خروج تلك السموم بالدخول بجزء معملي وتصل للأطباء الذين يعملون بها داخل مصر، وإستخدامها للأبحاث العلمية، ولدينا تميز كبير من الكائنات السامة من العقارب والثعابين التي تتواجد فى مصر”.