بمليار دولار.. دولة عربية تشتري أكبر منجم للذهب والنحاس في العالم

أفادت تقارير إعلامية بأن شركة "منارة المعادن للاستثمار" السعودية تعتزم شراء ما بين 10 إلى 20% من مشروع "ريكو ديك" أكبر منجم للذهب والنحاس في العالم ويقع في باكستان، مع تأمين اتفاقية شراء للإنتاج المستقبلي.

وأشار التقرير الي ان صندوق التعدين (أحد مالكي الشركة) سيشتري حصة الأسهم من حكومة باكستان، التي تمتلك 25% من المنجم، مقابل ما بين 500 مليون دولار ومليار دولار.

ومن المتوقع، أن يكون مشروع "ريكو ديك"، الذي تطوره شركة "باريك غولد" أحد أكبر مناجم النحاس والذهب في العالم بمجرد اكتماله، وتصل تكلفته إلى نحو 9 مليارات دولار.

ووفق شركة باريك، فإن منجم ريكو ديك، الذي يقع غربي بلوشستان بالقرب من الحدود الأفغانية والإيرانية، سينتج ما يصل إلى 400 ألف طن من النحاس و500 ألف أوقية من الذهب بمجرد اكتمال المرحلتين من المشروع.

كانت الحكومة الباكستانية قد كشفت، في ديسمر 2024، موافقتها على بيع حصة 15% من المنجم إلى السعودية، مقابل 540 مليون دولار، بحسب موقع "الطاقة".