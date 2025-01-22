بمشاركة الفاو .. استعدادات الزراعة لتنظيم معرض زهور الربيع

عقدت اللجنة المنظمة لمعرض زهور الربيع في نسخته ال 92 أولى اجتماعاتها بحضور ممثلى الهيئات المشاركة في المعرض ومسئولى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، حيث تم الإعلان رسميا عن اشتراك "الفاو" ولاول مرة في تنظيم المعرض هذا العام والمزمع إقامته في ابريل القادم .

ووجهت اللجنة خلال الاجتماع الشكر الى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الذي يولى المعرض اهتماما كبيرا ويسعى لجعله معرضا دوليا واعادته لسابق عهده وبما يليق بمكانته وتاريخه .

وناقشت "اللجنة" مع مسئولي الفاو التطور الذي سوف يشهده المعرض هذا العام وما يجرى حاليا في المتحف الزراعي من أعمال تجميل وتشجير وازالة المخلفات حتى يكون جاهزا لإقامة هذا الحدث الهام واستقبال العارضين على مساحات شاسعة وتسهيل دخول الزائرين إلى المعرض .

كما ناقشت اللجنة المنظمة لمعرض زهور الربيع تسهيل إجراءات اشتراك العارضين حيث تتطلع الوزارة إلى انضمام أكبر عدد إلى المعرض من منتجى ومصدري نباتات الزينة والزهور والأشجار ومستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار