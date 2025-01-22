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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الأربعاء

أرشيفية
أرشيفية
محمد يحيي
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يقدم موقع "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، الاربعاء 22 يناير 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الاربعاء 22-1-2025، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

سعر صرف العملات العربية اليوم


سجّل الدينار الكويتي للشراء 162.2861 جنيه و 163.4269 جنيه للبيع.


وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 13.3534 جنيه و 13.4254 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم


سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 13.6707 جنيه و 13.7109 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 131.9403 جنيه و 133.5915 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 129.2529 جنيه و 130.829 جنيه للبيع.


أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري


سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 12.7563 جنيه و 13.8143 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 70.3675 جنيه و 70.9496 جنيه للبيع

العملات العربية الدينار الكويتي البنك الأهلي المصري

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