الرئيس السيسي: الريف كان قادرا على تلبية مطالب الشعب.. ونحتاج 10 ملايين طن قمح

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه في حالة شراء المواد البترولية وتسعيرها بسعرها الحقيقي سيكون السعر مختلفًا عن الوقت الحالي، موضحًا «عندنا مشكلة في الطاقة، والدولة تدبر 20 مليار دولار من أجل موازنة السعر».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه على هامش احتفالية عيد الشرطة الـ73، والذي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، «مهم جدًا، وأنت بتتكلم في الموضوع بتاع مصر يكون عندنا سياق، من أجل مناقشة القضية نقاشا موضوعيا، وبدون ذلك سيكون الحديث غير صحيح وغير موضوعي».

الرئيس السيسي: نحتاج 10 ملايين طن قمح

وتابع الرئيس السيسي «الدولة اللي فيها العدد ده كله عاوزه 10 ملايين طن قمح، و13 طن ذرة، وفول صويا وزيت طعام، سواء داخل مصر أو خارجها».

وأشار إلى أن «الأزمة دي مكانتش موجودة في فترات سابقة من عمر الدولة المصرية، لأن حجم الطلب على الدولار والعملة الحرة لم يكن كبيرًا؛ لأن الريف المصري بحجمه كان قادرًا على تلبية مطالب الشعب المصري كله».