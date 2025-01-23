أخبار قنا..المحافظ يتفقد معرض مبادرة"كلنا واحد"..وإصابة سائق قطار بشظايا نارية

شهدت محافظة قنا، على مدار امس، العديد من الأحداث، بدأت بتفقد محافظ قنا لمعرض مبادرة" كلنا واحد" بمناسبة احتفالات عيد الشرطة، تلاها عقد مجمع اعلام قنا لندوة حول الإصلاحات الاقتصادية ودورها فى مواجهة الشائعات، وشهدت قرية السمطا بمركز دشنا إصابة سائق قطار ومساعده بشظايا طلقات نارية، أثناء مرور القطار وسط مشاجرة بين عائلتين، وانتهت أحداث اليوم بمناقشة محافظ قنا عرضا لإدارة مشروع مجمع شتلات قصب السكر بالمراشدة.

بمناسبة عيد الشرطة.. محافظ قنا يتفقد معرض مبادرة "كلنا واحد"

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، معرض وزارة الداخلية المقام بميدان الساعة بمدينة قنا، وذلك ضمن مبادرة "كلنا واحد" التي تُقام برعاية رئيس الجمهورية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم اليومية بأسعار مخفضة، وعلى هامش الإحتفال بعيد الشرطة.

وأكد محافظ قنا، بأن المبادرة تستهدف توفير كافة مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة تصل إلى 50%، وذلك بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية المختلفة ومديريات الأمن، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة.

وأضاف وكيل وزارة التموين بقنا، أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، بما في ذلك الخضروات، الفاكهة، البقوليات، الزيوت، ومنتجات الصناعات الغذائية، بتخفيضات تصل لـ 50% مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى، وذلك بالتنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية للانضمام للمبادرة بهدف توفير المستلزمات والملابس الشتوية بجودة وأسعار تنافسية.

الإصلاحات الاقتصادية فى مواجهة الشائعات.. ندوة لمجمع إعلام قنا

نظم مجمع إعلام قنا ، ندوة بعنوان " الإصلاحات الاقتصادية ودورها فى مواجهة الشائعات"، استهدفت عمال مصنع اسمنت النهضة، ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، للتوعية بمخاطر الشائعات وتأثيرها على الإستقرار المجتمعى.

أقيمت فعاليات الندوة بقاعة مصنع اسمنت النهضة، أدارها يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا ، وحاضر فيها الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة مشروعات حياة كريمة ورئيس مدينة قفط، بحضور سيد حامد، رئيس اتحاد عمال قنا والأقصر،و المهندس حجاج حسانى، رئيس قطاع العمليات بمصنع اسمنت النهضة، واللواء مصطفى خلف، مدير أمن المصنع، ومحسن موسى،مدير العلاقات العامة بالمصنع، واستهدفت العاملين بالمصنع.

إصابة سائق قطار ومساعده بشظايا طلقات نارية بقنا

أصيب سائق ومساعد قطار بشظايا طلقات نارية، أثناء مرور القطار في منطقة تتوسط مشاجرة بين عائلتين بمركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد إصابة سائق ومساعد قطار، أثناء مرور القطار بنطاق مركز دشنا، ما استدعى نقلهم للمستشفى، بالانتقال والفحص، تبين إصابة سيد أحمد محمد 45 عاما، سائق قطار بشظايا في الوجه، ومحمد محسن عبد المحسن 35 عاما، مساعد سائق القطار، بشظايا في الوجه، نتيجة طلقات نارية بين عائلتين في دشنا.

محافظ قنا يناقش عرضا لإدارة مشروع مجمع شتلات قصب السكر بالمراشدة

اجتمع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مع الدكتور جمال محمد كمال الدين، رئيس مجلس إدارة جمعية "ريدك" للتنمية المستدامة، لمناقشة عرض الجمعية لإدارة مشروع مجمع شتلات قصب السكر والمحاصيل الأخرى بمنطقة المراشدة، في خطوة جديدة نحو تعزيز التنمية الزراعية المستدامة بمحافظة قنا.

وأكد محافظ قنا، حرصه على التوسع في زراعة الشتلات والبذور، لا سيما الزراعات الاستراتيجية التي تعد جزءاً من الأمن القومي، مما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي ودعم التصديؤ، موضحاً بأن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة لتطوير زراعة قصب السكر وتعزيز إنتاج الشتلات باستخدام أحدث التقنيات العالمية، لافتاً إلى أن هذا المشروع يعد أحد أبرز المشروعات التنموية بالمحافظة، إذ وضع حجر الأساس له في منتصف الشهر الجاري على مساحة 30 فداناً بالظهير الصحراوي الغربي، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء شريف صالح.

وأشار محافظ قنا، إلى عدد من المشروعات الأخرى التي تعمل عليها المحافظة، مثل وضع قنا على خريطة السياحة الريفية المحلية والعالمية، وطرح أراضٍ للاستثمار لإقامة فنادق سياحية، مؤكداً أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينعكس إيجابياً على المجتمع المحلي.