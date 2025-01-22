أخبار قنا | ربة منزل تطعـ.ـن طالبًا داخل مدرسة والأمن يضبطها.. وتحرير محضر غش لطالبين

شهدت محافظة قنا، العديد من الأحداث، على مدار اليوم، جاء في مقدمتها، تحرير محضر غش لطالبين وإحالة رئيس ومراقب وملاحظ لجنة بقفط للتحقيق، تلاها طعن ربة منزل لطالب بمدرسة الزراعة بقرية دندرة، انتقاماً لابنها، وضبط أجهزة الأمن للسيدة المعتدية ونجلها، فيما تفقد محافظ قنا جاهزية المعدات والمركبات لمواجهة الأزمات والطوارئ، وإعلان محافظ قنا تكثيف الأعمال بكورنيش النيل الشرقى، للانتهاء منه قبل الاحتفال بعيد قنا القومى.

ضبط ربة منزل طعنت طالبا داخل حوش مدرسة زراعية بقنا

ألقت قوة أمنية بقنا، القبض على ربة منزل وابنها، على خلفية طعنها طالبا داخل حوش مدرسة الزراعة بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، وجرى التحفظ على الأداة المستخدمة فى الطعن، وتجرى مباشرة التحقيقات مع ربة المنزل، لكشف ملابسات الحادث، التى دفعتها للتعدى على الطالب المجنى عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية، إصابة ح.م 17 عاماً، طالب بمدرسة الزراعة، بطعنات من آلة حادة، وجهتها له ربة منزل، لوجود خلافات بين نجلها وبين الطالب المجنى عليه، ما دفعها إلى التوجه إلى المدرسة والمبادرة بطعن الطالب عقب انتهاء امتحانات العملى.

محافظ قنا يتفقد جاهزية المعدات والمركبات لمواجهة الأزمات والطوارئ

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، موقع اصطفاف المعدات والمركبات التابعة للوحدات المحلية والقطاعات الحكومية بمركز الوقف، وذلك في إطار المشروع الاستراتيجي لاصطفاف المعدات، للتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ، وأشاد بجاهزية المعدات وكفاءة الطواقم البشرية، موجهًا الشكر لكافة الجهات المشاركة في الاصطفاف، مؤكدا على أهميته في تعزيز قدرات المحافظة في إدارة الأزمات والكوارث، فضلاً عن أنه يعكس جهود الدولة في الاستعداد الدائم للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

ووجه محافظ قنا، بضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث، وربط مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مشددا على أهمية مراجعة جاهزية كافة المعدات بشكل دورى، ووضع جميع السيناريوهات المحتملة لضمان التعامل الفوري والفعال مع أي طارئ.

محافظ قنا: تكثيف الجهود لإنهاء مشروع تطوير كورنيش النيل مع العيد القومي

قال الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إن مشروع تطوير كورنيش النيل الشرقي بمدينة قنا يُعد إضافة جمالية وحضارية للمحافظة، ويعكس طابعها الثقافي والمكاني، كما يخدم أبناءها وزوارها، خصوصًا مع اقتراب احتفال المحافظة بعيدها القومي في الثالث من مارس المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع متابعة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامح البدراوي مدير عام مديرية الإسكان، والمهندس وليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وشدد محافظ قنا، على أهمية تكثيف وتضافر الجهود لإنهاء المشروع بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي، موضحا أن المشروع يمتد على طول 1400 متر على الضفة الشرقية لنهر النيل بمدينة قنا، ويقام على مساحة 79,251 مترًا مربعًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 255 مليونًا و700 ألف جنيه.

انتقاما لابنها.. سيدة تطعن طالب ثانوى داخل مدرسة فنية بقنا

طعنت ربة منزل طالب بألة حادة، داخل حوش مدرسة فنية بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، عقب خروجه من أداء الامتحانات العملية بالمدرسة، ما استدعى نقله إلى المستشفى.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد إصابة طالب بطعن من ألة حادة أثناء خروجه من مدرسة بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الطالب المصاب، إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم.

بالانتقال والفحص، تبين إصابة ح.م 17 عاماً، بطعنات من آلة حادة، وجهتها له ربة منزل، لوجود خلافات بين نجلها وبين الطالب المجنى عليه، ما دفعها إلى التوجه إلى المدرسة والمبادرة بطعن الطالب عقب انتهاء امتحانات العملى.

تعليم قنا: محضر غش لطالبين وإحالة رئيس ومراقب وملاحظ لجنة بقفط للتحقيق

صدق هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، على محضر غش تم تحريره لطالبين بإحدى لجان إدارة قفط التعليمية لمحاولتهما استخدام الهاتف المحمول في الغش داخل اللجنة.

وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، إحالة الطالبين للتحقيق نتيجة إخلالهما بأعمال الامتحانات وضبطهما يحاولا خرق القانون والغش داخل لجنة امتحان مادة الجبر أمس الأثنين، لافتاً إلى توقيع عقوبة مشددة عليهما لتلافي تكرار مثل تلك التجاوزات التي تمثل آفة ينبغي معالجتها.

كما قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، التحقيق مع رئيس اللجنة والمراقب الأول ومراقب الدور وملاحظا لجنة الطالبين، وذلك لتقصير المذكورين فى أداء عملهم، والسماح بدخول واستخدام المحمول ومحاولة الغش بما يخالف قواعد ونظام الامتحان ويتنافى مع القيم والعادات والتقاليد المصرية المستمدة من التعاليم والقيم الدينية السمحة.