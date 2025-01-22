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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمناسبة عيد الشرطة.. محافظ قنا يتفقد معرض مبادرة "كلنا واحد"

معرض وزارة الداخلية
معرض وزارة الداخلية
يوسف رجب
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تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، معرض وزارة الداخلية المقام بميدان الساعة بمدينة قنا، وذلك ضمن مبادرة "كلنا واحد" التي تُقام برعاية رئيس الجمهورية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم اليومية بأسعار مخفضة، وعلى هامش الإحتفال بعيد الشرطة.

ورافق المحافظ خلالها الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، و حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، والعقيد تامر النجار، رئيس مباحث التموين، وأمير عبد السلام الشيخ، رئيس الغرفة التجارية بقنا، والدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام الطب البيطري، ومحمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وأكد محافظ قنا، بأن المبادرة تستهدف توفير كافة مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة تصل إلى 50%، وذلك بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية المختلفة ومديريات الأمن.

وأشار محافظ قنا، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة.

وأضاف وكيل وزارة التموين بقنا، أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، بما في ذلك الخضروات، الفاكهة، البقوليات، الزيوت، ومنتجات الصناعات الغذائية، بتخفيضات تصل لـ 50% مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى، وذلك بالتنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية للانضمام للمبادرة بهدف توفير المستلزمات والملابس الشتوية بجودة وأسعار تنافسية.

قنا وزارة التموين عيد الشرطة أسعار مخفضة معرض وزارة الداخلية

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