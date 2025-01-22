مي عبد الحميد: الإعلان عن طرح جديد من الإسكان المتوسط نهاية مارس

كشفت مي عبد الحميد المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، تفاصيل استئناف فرز طلبات المتقدمين على شقق مشروع سكن لكل المصريين 5 .



وقالت مي عبد الحميد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" لإعلان شهد إقبال كبير من المصريين والطرح به 80 ألف وحدة سكنية ".

وتابعت مي عبد الحميد :" سنبدأ مرحلة فرز طلبات المتقدمين على شقق مشروع سكن لكل المصريين 5 وسنرسل رسائل لمن لا ينطبق عليه الشروط وسيتم فتح فترة لهم لتقديم تظلمات ".

وكملت مي عبد الحميد :" بعد الفرز وفترة التظلم نقوم بترتيب الأولويات وفق الأولويات المعتمدة ومن لا يحصل على وحدة سكنية يسحب أمواله ويكون له أولية في الإعلانات المقبلة عند تقديم إيصال سحب الأموال ".

ولفتت مي عبد الحميد :" بنهاية مارس المقبل سيتم الإعلان عن طرح جديد من الإسكان المتوسط".

