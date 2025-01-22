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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محلية النواب تناقش تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب الحاجزين بكفر الشيخ

اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
فريدة محمد
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شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن ملف الإسكان الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ. و عرض النواب، السيد شمس الدين، هدى الطنباري باسم حجازي، جميانة لويس، طلبات الإحاطة بشأن تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب الحاجزين وعددهم 13 ألف شاب بمحافظة كفر الشيخ، بالرغم من الإعلان عن توفير الأرض التي تبلغ مساحتها 109 فدان تقريباً لإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي منذ عام 2005حتى الآن.

 وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، إن الموضوع محل النظر وتعاقبه بهذا الشكل يعني عدم وجود حلول واقعية، وأن هناك أزمة حقيقية، لافتا إلى أن هناك وعود متكررة من قبل المحافظين المتعابقين على المحافظة، في هذا الملف، ولكن لا يوجد التزام بهذه الوعود، وعلى أرض الواقع لا يوجد حلول، مطالبا ضرورة البت في الأمر، للحفاظ على المصداقية إمام المواطنين، متسائلا:" هل سيتم منح المواطن الوحدة بنفس القيمة السابقة وفقا لعام 2005، إن ماذا سيتم في هذا الصدد، خاصة وأن هذا المواطن سدد جدية حجز، وملتزم".

 و لفت عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، إلى إن المحافظة تعترف بهذا الأمر، لافتا إلى أن هناك خطوات في هذا الصدد، مع ضرورة مراعاة أن المحافظة ليش لديها أراضي مملوكة لها، وجاري العمل من قبل المحافظة على حل المشكلة.

و قال فتحي بدر، ممثل وزارة الإسكان، قائلا:" متوفر 22.5 فدان وتم عمل معاينات بمعرفة الأجهزة المعنية وتمت الموافقة عليهم، وجاري عمل دراسة تأثير بيئي للموقف للبت بشأنهم في هذا الصدد.

 و لفت النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة البت في الملف، قائلا:" المشكلة هتتحل، لازم نحلها، مشكلة قائمة منذ 2005 لابد من حلها ووضع حلول جذرية، وسيتم متابعة الملف من قبل اللجنة بشكل دوري، وستكون أولى الخطوات لذلك بعد 15 يومًا من الآن لمتابعة الجديد في الملف، وذلك بحضور المعنيين بالملف.

محافظة كفر الشيخ طلبات الإحاطة النائب أحمد السجينى وحدات الإسكان الاجتماعي لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

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