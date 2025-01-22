فرز سكن لكل المصريين 5.. الخطوات وموعد الانتهاء

يستأنف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عمليه فرز طلبات المتقدمين على شقق مشروع سكن لكل المصرين 5.

نتيجة شقق سكن لكل المصرين 5

وذلك بعدما أنتهى الصندوق من استقبال طلبات حجز شقق سكن لكل المصريين في المرحلة الخامسة عبر الموقع الإلكتروني، حيث أعلن الصندوق انتهاء مهلة حجز ورفع مستندات التقديم على شقق المرحلة من المبادرة الرئاسية.

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي، أن عمليه فرز طلبات المتقدمين لحجز شقق سكن لكل المصريين 5 سوف تستمر لمدة أسبوعين، ومن ثم سيتم إعلان نتيجة الفرز، ويمكن لجميع المتقدمين للحجز الاستعلام عن نتيجة الفرز من خلال الخطوات التالية:-

زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

اختيار "الاستعلام عن نتائج سكن لكل المصريين 5".

إدخال البيانات المطلوبة: "الرقم القومي وبيانات الحجز".

فور إعلان النتيجة تظهر عبر الموقع الإلكتروني.

عدد المتقدمين على شقق سكن لكل المصرين

نشر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، إنفوجراف يوضح من خلالة عدد المتقدمين لحجز شقق سكن لكل المصريين 5، والتي جاءت كما يلي.

- بيع نحو 762 ألفا و479 كراسة شروط.

- سداد 589 ألف مواطن لمقدمات جدية الحجز.

- ⁠571 ألف مواطن سجلوا على الموقع الإلكتروني للصندوق.

- سجل على الموقع الإلكتروني للصندوق نحو 97% من المواطنين الذين سددوا مقدم جدية الحجز.

موعد فرز طلبات سكن لكل المصرين 5

وأكد مصدر داخل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن عمليه الفرز بدأت منذ يوم الاحد الماضي، ومن المقرر أن تستمر عمليه الفرز لمدة أسبوعين.

وأضاف المصدر، أن فترة الأسبوعين من الممكن أن تكون قصيرة على عمليه الفرز، لذلك من الممكن أن يتم مد الفترة أسبوعين أخرين.