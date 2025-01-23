مستشار أوكراني: الحرب تثقل كييف .. ونتطلع لتنازلات لتحقيق السلام

قال يفجين ميكيتينكو، مستشار وزير خارجية أوكرانيا، إن أوكرانيا تواجه تحديات غير مسبوقة في ظل استمرار الحرب مع روسيا، مشيرًا إلى الفجوة الكبيرة بين الدولتين من حيث الحجم والقدرات، مضيفًا: "روسيا تُعد أكبر وأقوى دولة في العالم، بمساحة تفوق مساحة أوكرانيا بـ15 إلى 16 مرة، وسكانها يزيدون بأربع مرات، بينما غادر ما لا يقل عن 7 إلى 8 ملايين أوكراني، بينهم أطفالهم، بسبب الحرب".

وأوضح ميكيتينكو، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأوكرانيين يعيشون منذ عامين و11 شهرًا في ظروف قاسية للغاية، بين "المطرقة الروسية" و"سندان أراضيهم"، مؤكدًا: "لا يمكن أن يصدق أحد أن صفارات الإنذار تدوي ثلاث أو أربع مرات خلال 24 ساعة، كل يوم وليلة، نتيجة الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة، الصواريخ الباليستية، وصواريخ كروز."

وأشار إلى أن الشعب الأوكراني رغم هذه الظروف الصعبة، يثبت قوته وصموده للعالم، قائلاً: "نحن نعمل لاستعادة أراضينا وحقوقنا التي امتدت عبر القرون، حتى في الفترات التي لم تكن فيها روسيا موجودة."

وشدد ميكيتينكو على أهمية التنازلات لتحقيق السلام، معربًا عن أمله في أن يدرك الرئيس الأمريكي الجديد ضرورة هذه التنازلات لإنهاء الحرب، مضيفًا: "لا يمكن تحقيق السلام دون مرونة في مسار المفاوضات، ولا بد أن يدرك ذلك جميع الأطراف."