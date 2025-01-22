قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محامي طليقة صالح جمعة يكشف تفاصيل منع اللاعب من السفر
الرئيس السيسي: مصر تتعافى بعد سنوات الاضطرابات (2011 - 2013)
أروى جودة ورجل الأحلام.. قصة حب بدأت بفص خاتم وانتهت على كوبري قصر النيل|فيديوجراف
مسئول أمريكي: ترامب سيدرج الحوثي على قائمة المنظمات الإرهابية
لا تنخدعوا.. 3 ظواهر جوية تضرب المحافظات | تحذير من الأرصاد
قرار عاجل بشأن المدرس المعتد.ي على طالب السنتر التعليمي بحلوان
رشاقة لافتة .. وفاء عامر توجه رسالة لمتابعيها بظهور غير متوقع
نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. «التعليم» تحظر تسريبها من الكنترولات قبل اعتمادها
مي عبد الحميد: الإعلان عن طرح جديد من الإسكان المتوسط نهاية مارس
غيرة حسين فهمي.. قبلة عبد المجيد عبد الله للفنانة أنغام تثير الجدل
لتجربة اتصال أكثر كفاءة.. ماذا نعرف عن خدمة مكالمات الواي فاي في مصر؟
«بن حفير»: اتفاق وقف إطلاق النار إهانة وطنية لإسرائيل ويجب أن نعود للحرب فوراً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل بشأن المدرس المعتد.ي على طالب السنتر التعليمي بحلوان

المدرس في السنتر التعليمي
المدرس في السنتر التعليمي
أحمد مهدي
×

قررت النيابة في القاهرة إخلاء سبيل المدرس المتهم بالتعد ي على طالب داخل سنتر تعليمي بحلوان، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

حيث أشارت التحريات التي أجرتها أجهزة مديرية أمن القاهرة إلى أن الطالب كان متواجدا داخل المركز التعليمي وأنه أجاب على سؤال للمدرس بدون استئذان فقام المدرس بالتعد ي عليه بالضرب المبرح.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مدرس قام بالاعتد اء على تلميذ بالضرب داخل سنتر تعليمي بمنطقة حلوان بسبب قيامه بالإجابة على سؤال دون الإذن منه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة حلوان، أفاد بورود بلاغ من أسرة طالب اتهمت فيه مدرس بالا عتداء على ابنهم الطالب في الصف السادس الابتدائي، أثناء تلقيه حصة داخل سنتر تعليمي في حلوان.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات الأولية أن الطالب أجاب على سؤال دون إذن المدرس فقام بالا عتداء عليه بالضرب أمام زملائه داخل السنتر التعليمي.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المدرس المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النيابة حلوان القاهرة طالب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

إصابة نجم فريق سلة الأهلي بخلع في المفصل

حفل تنصيب دونالد ترامب

مصر .. لماذا ذكرت في خطاب تنصيب ترامب؟

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2025

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025 .. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2025

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2025 بالدرجات .. المدارس تعلنها الآن

فنجان قهوة

عيلة بحالها راحت بسبب فنجان قهوة.. ماذا قالت والدة الضحية؟

تشهد الان الصفحات الرسمية للمدارس على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، إعلان ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم في المدارس.. شوف درجاتك

وزير التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. «التعليم» تحظر تسريبها من الكنترولات قبل اعتمادها

منجم ذهب

بمليار دولار.. دولة عربية تشتري أكبر منجم للذهب والنحاس في العالم

ترشيحاتنا

ترامب

حامد فارس: التنازلات تحدد نجاح ترامب في إنهاء الحرب الأوكرانية

عدلي القيعي

عدلي القيعي: الجمهور بيقابلني في الشارع وبيسألني عن صفقات الأهلي

سمير فرج

سمير فرج: الشرطة لها دور كبير في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع القوات المسلحة

بالصور

أخبار سعيدة لمحبي الشاي| 6 فوائد صحية لاتتوقعها.. كم كوب يكفي يوميا

أخبار سعيدة لمحبي الشاي
أخبار سعيدة لمحبي الشاي
أخبار سعيدة لمحبي الشاي

علاقة مثيرة بين الحليب وسرطان القولون .. تفاصيل

الحليب
الحليب
الحليب

فوائد زيت اليوسفي تفوق التوقعات.. أبرزها مادة حافظة طبيعية ومنع السرطان

زيت اليوسفي
زيت اليوسفي
زيت اليوسفي

قبل ما تتعب .. نظف الكبد من السموم بـ 13 أكلة ومشروبا | تفاصيل

تنظيف الكبد
تنظيف الكبد
تنظيف الكبد

فيديو

زواج أروي جودة

أروى جودة ورجل الأحلام.. قصة حب بدأت بفص خاتم وانتهت على كوبري قصر النيل|فيديوجراف

وفاء عامر

رشاقة لافتة .. وفاء عامر توجه رسالة لمتابعيها بظهور غير متوقع

الشهيد عمر القاضي

للمرة الأولى.. والدة الشهيد عمر القاضي تكشف لـ«صدى البلد» وصيته| فيديو

الشهيد عمر القاضي

والدة الشهيد عمر القاضي لصدى البلد: كان بار بيا وقلبي راضي عنه| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الشرطة

المزيد