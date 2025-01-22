قرار عاجل بشأن المدرس المعتد.ي على طالب السنتر التعليمي بحلوان

قررت النيابة في القاهرة إخلاء سبيل المدرس المتهم بالتعد ي على طالب داخل سنتر تعليمي بحلوان، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

حيث أشارت التحريات التي أجرتها أجهزة مديرية أمن القاهرة إلى أن الطالب كان متواجدا داخل المركز التعليمي وأنه أجاب على سؤال للمدرس بدون استئذان فقام المدرس بالتعد ي عليه بالضرب المبرح.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مدرس قام بالاعتد اء على تلميذ بالضرب داخل سنتر تعليمي بمنطقة حلوان بسبب قيامه بالإجابة على سؤال دون الإذن منه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة حلوان، أفاد بورود بلاغ من أسرة طالب اتهمت فيه مدرس بالا عتداء على ابنهم الطالب في الصف السادس الابتدائي، أثناء تلقيه حصة داخل سنتر تعليمي في حلوان.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات الأولية أن الطالب أجاب على سؤال دون إذن المدرس فقام بالا عتداء عليه بالضرب أمام زملائه داخل السنتر التعليمي.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المدرس المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.