عدلي القيعي: الجمهور بيقابلني في الشارع وبيسألني عن صفقات الأهلي

قال عدلي القيعي رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الاهلي، إن الجمهور يقابله في الشارع ويوجه له سؤالا دائما عن صفقات النادي الأهلي .

وقال القيعي في حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر “ المذاع على قناة “ إم بي سي مصر ” : ”الناس بتقابلني في الشارع وبتقولي يا باشمهندس الصفقات".

وتابع القيعي : "لما استقلت من رئاسة شركة الكرة بالأهلي منذ 7 شهور ومش متابع ولا أسعى للتعرف على معلومات عن مسار الصفقات في النادي الأهلي ".

وأكمل عدلي القيعي: "مقتنع ان كل مسؤول من حقه الحصول على فرصته بالكامل وأنا لو تدخلت هيكون الامر محرج لمن يتواجد في المسؤولية ".