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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عدلي القيعي: الجمهور بيقابلني في الشارع وبيسألني عن صفقات الأهلي

عدلي القيعي
عدلي القيعي
هاني حسين
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قال عدلي القيعي رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الاهلي، إن الجمهور يقابله في الشارع ويوجه له سؤالا دائما عن صفقات النادي الأهلي .

وقال القيعي في حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر “ المذاع على قناة “ إم بي سي مصر ” : ”الناس بتقابلني في الشارع وبتقولي يا باشمهندس الصفقات".

وتابع القيعي : "لما استقلت من رئاسة شركة الكرة بالأهلي  منذ 7 شهور ومش متابع ولا أسعى للتعرف على معلومات عن مسار الصفقات في النادي الأهلي ".

وأكمل عدلي القيعي: "مقتنع ان كل مسؤول من حقه الحصول على فرصته بالكامل وأنا لو تدخلت هيكون الامر محرج لمن يتواجد في المسؤولية ".  

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