ياسر ريان: لابد من وقفة مع كولر بعد تراجع نتائج الأهلي

تحدث ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، عن تعثر المارد الأحمر ضد فاركو ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:"بداية الموسم الحالي الأسوء للنادي الأهلي على مدار تاريخيه، وهناك علامات استفهام على تشكيلات كولر في مباريات الفريق الأخيرة بالدوري ودوري أبطال إفريقيا".

وأضاف:"الأهلي يلعب بدون رأس حربة بسبب إصابة وسام أبو علي ورحيل كهربا، ويجب أن يكون هناك وقفة مع كولر بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية".

واختتم حديثه قائلًا:"عمر الساعي لم يظهر بالمستوى المطلوب حتى الآن، وهناك علامات استفهام على توظيف كولر لكل من أكرم توفيق وكريم الدبيس بالإضافة إلى عمر كمال عبد الواحد".