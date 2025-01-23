شبانة: نسبة بقاء زيزو في الزمالك أصبحت ضعيفة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نسبة بقاء أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم لكرة القدم بنادي الزمالك، في القلعة البيضاء أصبحت ضعيفه.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" نسبة بقاء زيزو في الزمالك ضعيفه وهذا واضح من البيان الصادر عن اللاعب".

وتابع:" معنى كلام زيزو أنه مستمر في الزمالك حتى نهاية الموسم، ولكنه لن يجدد عقده مع الفريق في الوقت الحالي".