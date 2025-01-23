صفية العمري تحذر من منتخلي شخصيتها على السوشيال ميديا

كتبت الفنانة صفية العمري، منشورا تخذيريا -عبر ستوري على حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»- تؤكد فيه أنها لا تمتلك حسابات سوى صفحتها الرسمية.

وكتبت صفية العمري، قائلة: «تحذير.. هذه هي صفحتي الوحيدة على الانستجرام، وليس لدي أي صفحات أخرى، وأنا غير مسؤولة عن أي تصريحات من صفحات أخرى».

منشور صفية العمري

صفية العمري

ولدت صفية العمري 20 أكتوبر 1949، نشأت في أسرة تتألف من 6 شقيقات بنات وعاشت مع عائلتها في ترابط أسري قوي بفضل والدتها التي كانت تحرص على تعميق العلاقة بينها وبين شقيقاتها، أما والدها فكان يعمل مقاول معماري متخصص في الزخرفة الإسلامية، وتربت في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ثم انتقلت إلى القاهرةلظروف عملها، تم اختيارها كسفيرة للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة عام 1997 ولكنها اعتذرت عن منصبها في عام 2006 احتجاجًا على الحرب على لبنان، تخرجت من كلية التجارة ودرست اللغة الروسية وعملت كمترجمة في المؤتمرات الدولية، إكتشفها المنتج رمسيس نجيب، وتزوجت من الفنان جلال عيسى وأنجبا ولدين.

مسيرة صفية العمري الفنية

بدأت صفية العمري مسيرتها الفنية في عام 1973 عندما رشحها المنتج الكبير رمسيس نجيب في فيلم “البنات لازم تتجوز” وبعدها بعام واحد قدمت دور في فيلم “العذاب فوق شفاه تبتسم” مع النجم محمود ياسين، وتوالت أعمالها الفنية ومن أشهر الأدوار التي قدمتها هو دورها في “ليالي الحلمية” وكذلك دورها المميز في فيلم “الحرافيش”، شاركت صفية العمري أيضًا في المسلسل الناجح “هوانم جاردن سيتي” وتوالت أعمالها الفنية وقدمت العديد من الأدوار أمام كبار النجوم مثل الفنان القدير أحمد زكي، الفنان القدير صلاح السعدني وغيرهم.



أعمال صفية العمري

اهم المسلسلات التي شاركت بها صفية العمري: أحلام الفتى الطائر، الأيام، لو يعود الزمان، الحوت، ليالي الحلمية - ستة أجزاء، هوانم جاردن سيتي، الأصدقاء، أوبرا عايدة، أبيض في أبيض، عفاريت السيالة، الرجل والطريق، حارة المعز، خان القناديل.

أهم أفلامها: العذاب فوق شفاه تبتسم، على باب الوزير، ليل وخونة، البركان، البداية، البيه البواب، الحب أيضا يموت، لا وقت للدموع، المصير، المهاجر، المواطن مصري، أبدًا لن أعود، امرأة من نار، أسوار المدابغ، أنا اللي قتلت الحنش، عتبة الستات، بيبو وبشير، الليلة الكبيرة، فص ملح وداخ.

يذكر أن آخر ظهور للفنانةصفية العمرىفي الأعمال الفنية عام 2016، خلال فيلم "فص ملح وداخ" إخراج تامر بسيوني، تأليف كريم الحسيني، سيناريو محمد السباعي، ومن بطولة عمرو عبد الجليل، هبة مجدي، عبد الرحمن أبو زهرة، صفية العمري، ويزو، محمد متولي، إنعام سالوسة وعدد آخر من الفنانين.