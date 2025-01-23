قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
2 مليون دولار| الأهلي يحسم أول صفقة دولية في الميركاتو الشتوي.. من هو ؟
تعرف على سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الخميس 23-1-2025
الرئيس السيسي: ناقشت مع الرئيس الصومالي قضايا القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر
تفاصيل المباحثات المصرية الصومالية.. نص كلمة الرئيس السيسي
الرئيس السيسي ونظيره الصومال يشهدان توقيع إعلان ترفيع العلاقات بين البلدين
الرئيس السيسي: الاتفاق على قمة مصرية صومالية إريترية ومواصلة دعم مقديشيو عسكريا
الإحصاء: 127.7 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصومال خلال 2024
10 رسائل مهمة لفاروق الباز عن سد النهضة وشرق العوينات ومحور التعمير
5 سيارات أوتوماتيك للبيع بسعر 550 ألف جنيه
بعد إنتقاله لمانشستر سيتي..أرقام عمر مرموش منذ بداية المشوار من وادي دجلة
الرقابة المالية تعدل مواعيد السنة المالية لصناديق وشركات التأمين.. ما الجديد؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

2 مليون دولار| الأهلي يحسم أول صفقة دولية في الميركاتو الشتوي.. من هو ؟

الاهلي
الاهلي
خالد يوسف
×

يعيش النادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، حالة من التراجع الشديد على مستوى النتائج، بعد تعادله في المباراة الأخيرة أمس ضد فاركو بهدف لمثله في الجولة الـ9 من بطولة الدوري المصري، كذلك الخسارة أمام منافسه أورلاندو بيراتس بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يسعى لتعويض غياباته بصفقات قوية

بدأت تحركات قوية داخل النادي الأهلي، من أجل حسم صفقات قوية، سواء على الصعيد الأجنبي أو المحلي، وفقًا لمتطلبات السويسري مارسيل كولر في الشتاء الحالي.

ويعاني الأهلي من غياب العديد من اللاعبين، على رأسها طاهر محمد طاهر والثلاثي المغربي رضا سليم وأشرف داري ويحيى عطية الله وذلك بسبب الإصابة.

تفاصيل التعاقد مع لاعب سويسري

كشف مصدر داخل النادي الاهلي، عن مطالبة إدارة النادي نظراؤهم في نادي سيرفيت السويسري، بتقليل مطالبهم المالية للإستغناء عن السويسري ديريك كوتيسا لصالح القلعة الحمراء في الفترة الحالية.


وطلب النادي السويسري الحصول على قيمة مالية قدرها 4 ملايين دولار لبيع اللاعب، وهو ما يعتبر مبلغ كبير للغاية رفضه مسئولو الأهلي.


وطلب مسئولو الأهلي تقليل القيمة المالية إلى مليوني دولار كحد أقصى، ومازال التفاوض مُستمرا لحسم هذا الخلاف وضم اللاعب؟ إذا ما تم التوصل إلى حل وسط، أو صرف النظر عن اللاعب حال إستمرار الخلاف.

ايفرتون البرازيلي يقترب من الأهلي

اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة البرازيلي إيفرتون لاعب نادي أوسترافا التشيكي، بعد تقارب وجهات النظر بين الأهلي والنادي التشيكي في الأيام الماضية، كما رحّب اللاعب البرازيلي بالانتقال للقلعة الحمراء.


ويعتبر إيفرتون واحدًا من اللاعبين الأجانب البارزين داخل ترشيحات القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي الجاري، عقب قناعة الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر بقدراته.


وشهدت الفترة الماضية تقارب في وجهات النظر بين الأهلي والنادي التشيكي بشأن كافة التفاصيل، التي يأتي في مقدمتها ضم اللاعب مقابل مليوني دولار.

النادي الأهلي مليوني دولار السويسري مارسيل كولر الميركاتو الشتوي الأهلي يحسم أولى الصفقات الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا.. تفاصيل

نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025

نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 .. درجاتك هنا

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2025

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2025 .. برقم الجلوس

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. اعرف الكيلو بكام؟

ارشيفي

دولة إسلامية تحظر النقاب وتحد من إقامة الشعائر الدينية في بعض الأماكن

رد حاسم من والد طالبة التجمع بعد اتهام زميلاتها بالتعدي عليهن أمام النيابة

رد حاسم من والد طالبة التجمع بعد اتهام زميلاتها بالتعدي عليهن أمام النيابة

مكالمات Wi-Fi Calling

أكواد تفعيل خدمة Wi-Fi Calling لإجراء مكالمات واي فاي عالية الجودة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 .. توضيح عاجل بشأن الدرجات والمجموع الكلي

ترشيحاتنا

خالد الجوادي ومارسيل كولر

الجوادي يتراجع عن شكوى الأهلي ويحصل على راتب شهرين

صفقة الأهلي ايفرتون

100 مليون جنيه تحسم صفقة الأهلي المنتظرة

مرموش

عقليته عظيمة.. ميدو يعلق على انضمام مرموش لمانشستر سيتي

بالصور

أنغام تبهر متابعيها بإطلالتها في حفل عيد ميلادها| صور

أنغام
أنغام
أنغام

موقع صدي البلد يكريم الإعلامية الكبيرة سهير شلبي.. صور

الإعلامية الكبيرة سهير شلبي
الإعلامية الكبيرة سهير شلبي
الإعلامية الكبيرة سهير شلبي

محافظ الشرقية يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة ههيا بتخفيضات تصل إلى 30٪

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد

لذيذة وسهلة .. طريقة عمل المبكبكة في المطبخ الليبي

مبكبكة
مبكبكة
مبكبكة

فيديو

الفيروسات التنفسية

تنتقل باللمس.. "إنفلونزا المعدة" خطر يهدد العالم

أروى جودة

الورق والحبر بدل منديل المأذون.. أروى جودة تتزوج بطريقة غير تقليدية إيه السر؟|فيديوجراف

سـ رقة المشاهير

حكايات سـ رقة النجوم في مختلف دول العالم

زواج أروي جودة

أروى جودة ورجل الأحلام.. قصة حب بدأت بفص خاتم وانتهت على كوبري قصر النيل|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد