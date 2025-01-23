2 مليون دولار| الأهلي يحسم أول صفقة دولية في الميركاتو الشتوي.. من هو ؟

يعيش النادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، حالة من التراجع الشديد على مستوى النتائج، بعد تعادله في المباراة الأخيرة أمس ضد فاركو بهدف لمثله في الجولة الـ9 من بطولة الدوري المصري، كذلك الخسارة أمام منافسه أورلاندو بيراتس بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يسعى لتعويض غياباته بصفقات قوية

بدأت تحركات قوية داخل النادي الأهلي، من أجل حسم صفقات قوية، سواء على الصعيد الأجنبي أو المحلي، وفقًا لمتطلبات السويسري مارسيل كولر في الشتاء الحالي.

ويعاني الأهلي من غياب العديد من اللاعبين، على رأسها طاهر محمد طاهر والثلاثي المغربي رضا سليم وأشرف داري ويحيى عطية الله وذلك بسبب الإصابة.

تفاصيل التعاقد مع لاعب سويسري

كشف مصدر داخل النادي الاهلي، عن مطالبة إدارة النادي نظراؤهم في نادي سيرفيت السويسري، بتقليل مطالبهم المالية للإستغناء عن السويسري ديريك كوتيسا لصالح القلعة الحمراء في الفترة الحالية.



وطلب النادي السويسري الحصول على قيمة مالية قدرها 4 ملايين دولار لبيع اللاعب، وهو ما يعتبر مبلغ كبير للغاية رفضه مسئولو الأهلي.



وطلب مسئولو الأهلي تقليل القيمة المالية إلى مليوني دولار كحد أقصى، ومازال التفاوض مُستمرا لحسم هذا الخلاف وضم اللاعب؟ إذا ما تم التوصل إلى حل وسط، أو صرف النظر عن اللاعب حال إستمرار الخلاف.

ايفرتون البرازيلي يقترب من الأهلي

اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة البرازيلي إيفرتون لاعب نادي أوسترافا التشيكي، بعد تقارب وجهات النظر بين الأهلي والنادي التشيكي في الأيام الماضية، كما رحّب اللاعب البرازيلي بالانتقال للقلعة الحمراء.



ويعتبر إيفرتون واحدًا من اللاعبين الأجانب البارزين داخل ترشيحات القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي الجاري، عقب قناعة الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر بقدراته.



وشهدت الفترة الماضية تقارب في وجهات النظر بين الأهلي والنادي التشيكي بشأن كافة التفاصيل، التي يأتي في مقدمتها ضم اللاعب مقابل مليوني دولار.