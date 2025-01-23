وكيل «ثقافة النواب»: الزخم الكبير بافتتاح معرض الكتاب يعكس قوة وتأثير مصر عربيًا ودوليًا

أكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، الدكتور نادر مصطفى، أن الزخم الكبير الذي شهده افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الــ56 يعكس قوة وتأثير مصر عربياً ودولياً.



وافتتح وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، اليوم الخميس، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الــ56 والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.



وقال نادر مصطفى، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن معرض الكتاب يمثل عرسا ثقافيا ويقام بمشاركة العديد من دول العالم من خلال الناشرين والقراء والرموز الثقافية، مؤكداً حرص تنسيقية شباب الأحزاب على المشاركة بشكل فعال في هذا الحدث الثقافي المهم.



ودعا، الأسر المصرية للمشاركة في المعرض واصطحاب أبنائها لرفع الوعي لدى النشء بأهمية القراءة والمعرفة، مشيرا إلى أن الكتاب يظل دائما نقطة أساسية ومهمة يتم من خلالها بناء مجتمع راق وواع.



وأوضح، أن المعرض يقام خلال إجازة نصف العام وهي فرصة جيدة للأسر لزيارة المعرض بشكل أكبر، لافتا إلى أن هناك تخفيضات كبيرة على الكتب هذا العام ليس فقط في أجنحة وزاره الثقافة ولكن في دور النشر الخاصة أيضاً وهناك قاعة الكتب المخفضة التي تم استحداثها هذا العام.



وشدد على أهمية معرض الكتاب الذي يعد ملتقى ثقافيا هاما ينقل للجميع مختلف الثقافات من خلال تواجد العديد من المؤسسات الثقافية والسياسية والعربية التي تشارك بالمعرض، مشيراً إلى أن هناك مشاركات مميزة أيضاً من الوزارات المصرية، إلى جانب جناح ضيف الشرف وهي سلطنة عمان والعديد من أجنحة الدول العربية والأجنبية.



وعن مشاركة تنسيقية شباب الأحزاب في معرض الكتاب، أكد الدكتور نادر مصطفى أن مشاركة التنسيقية العام الماضي كانت نقطه فارقة، وشهدت الندوات التي تم تنظيمها من قبل التنسيقية إقبالاً كبيراً، ولذا تمت زيادة عدد الندوات هذا العام بهدف نشر الوعي والثقافة ومناقشة الشأن الإقليمي.



وقال إن التنسيقية تشارك أيضاً بجناح كبير هذا العام ونحرص على الالتقاء بكافة فئات المجتمع وخاصة الشباب، مؤكدا أن التنسيقية تدعو جميع الدوائر الانتخابية وأعضاء التنسيقية لزيارة المعرض والاستمتاع بهذا الزخم الكبير.



وأشاد بمبادرة "المليون كتاب" التي أعلن عنها الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وتساهم بشكل كبير في توزيع الكتب على الوزارات والمؤسسات التي تقوم بنشر الثقافه والوعي.



وتقام الدورة الــ56 من المعرض، والتي تستمر حتى 5 فبراير المقبل، تحت شعار "اقرأ..في البدء كان الكلمة" بمشاركة 80 دولة عربية وأجنبية، و1350 دار نشر و 6000 عارض، وتحل سلطنة عمان ضيف شرف هذا العام، وتم اختيار اسم العالم المصري/أحمد مستجير/ شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل.



ويقام المعرض هذا العام على مساحة هي الأكبر منذ نقل المعرض لمقره الجديد في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس مما يؤكد مدى قوة ومكانة المعرض عالميا.



ومن المقرر أن يشهد المعرض عقد لقاءات بين الكتاب والمفكرين ومناقشة القضايا السياسية والثقافية والاجتماعية بمشاركة العديد من مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.



ولأول مرة هذا العام، تم إعلان اختيار دولة رومانيا لتكون ضيف شرف الدورة الـــ57 وقطر لتكون ضيف شرف الــــ58 وهو تقليد يحدث لأول مرة لتعزيز الدور الثقافي الذي تلعبه مصر مع دول العالم.