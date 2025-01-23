وزير الخارجية: مصر والمملكة المتحدة تواصلان تعزيز الشراكة الاقتصادية

أكد وزير الخارجية ، السفير بدر عبد العاطي، خلال كلمته في اجتماع آلية التعاون المشترك بين مصر والمملكة المتحدة، أن الشراكة بين البلدين تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية.

وأشار عبد العاطي خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم الخميس إلى أن اتفاقية الشراكة المصرية البريطانية، التي وُقِّعت في ديسمبر 2021، وضعت إطاراً مؤسسياً لدعم التعاون في قطاعات حيوية تشمل الاستثمار، التعليم، التمويل، التكنولوجيا، البنية التحتية، والطاقة المتجددة.

وأضاف عبد العاطي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5.6 مليار دولار في عام 2023، وأن هناك توافقاً مشتركاً لزيادة حجم التجارة الثنائية وتنوعها لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية لكلا الطرفين



أعلن الوزير عن خطة لتنظيم مؤتمر استثماري مشترك يتيح للشركات البريطانية استكشاف المزيد من الفرص الواعدة في السوق المصرية.